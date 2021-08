Şi avocatul lui Florin Cîţu din procesul din SUA a avut probleme: Curtea Supremă a statului Iowa i-a suspendat în 2015 pentru 30 de luni licenţa de practică pentru că îşi hărţuia sexual clientele

În procesul din SUA din anii decembrie 2000-martie 2001, în care Florin Cîţu a stat 2 zile la închisoare şi a plătit o amendă de peste 1000 de dolari, pentru conducerea unui autoturism sub influenţă (OWI/ Operated while intoxicated), actualul premier al României a fost reprezentat în instanţa americană de către avocatul Gerald Anthony Lyman Moothart.

Curtea Supremă din Iowa a decis ca în martie 2015 să-i suspende licenţa de practică a avocatului Gerald Anthony Lyman Moothart (51 de ani la acea vreme) pentru o perioadă de 30 de luni pentru că acesta îşi hărţuia sexual clientele.

Documentele instanţei americane descriu în detaliu în 34 de pagini cum, în perioada 2006 – 2011, avocatul Moothart, care practica avocatura încă din mai 1996 în statul Iowa, a agresat 5 femei, cliente ale sale.

2 dintre acestea aveau probleme legate de conducere sub influenţă (OWI), şi chiar şi avocatul Gerald Anthony Lyman Moothart avea probleme legate de conducere sub influenţă (OWI) drept pentru care, la următoarea abatere, permisul i-a fost suspendat.

Avocatul Gerald Anthony Lyman Moothart a fost acuzat şi inculpat penal de abuz sexual asupra unei femei, s-a predat autorităţilor în martie 2011, a fost eliberat, ulterior a fost şi achitat, drept pentru care ulterior 5 dintre victimele sale au făcut plângeri la poliţie şi mai apoi şi către Consiliul de disciplină al Procuraturii Curţii Supreme din Iowa care s-a ocupat de caz în 2013 şi 2014, derulând şi audieri ample în caz.

„Consiliul de disciplină al Procuraturii Curţii Supreme din Iowa l-a acuzat pe Gerald A. L. Moothart de mai multe încălcări ale regulilor disciplinare în legătură cu interacţiunile şi relaţiile cu cinci femei între 2006 şi 2011. Acestea includ acuzaţii de hărţuire sexuală în timpul practicii cu fiecare dintre cele 5 femei, relaţiile sexuale cu o clientă a 2 dintre femei şi o acuzaţie de conflict de interese care apare ca urmare a relaţiei sale cu o singură femeie”, se arată în documentele Curţii Supreme din Iowa.

Instanţa supremă din Iowa protejează în documente numele victimelor (numerotându-le ca „Jane Doe”) dar prezintă cazurile lor în relaţionare cu avocatul Gerald Anthony Lyman Moothart.

„Jane Doe #1 era o studentă de 22 de ani care a fost arestată şi acuzată de conducere sub influenţă (OWI), prima infracţiune petrecându-se în august 2010. Avându-l pe Moothart ca avocat, Jane Doe #1 a pledat drept vinovată,

a primit judecată amânată (n.m. în baza înţelegerii) şi a fost plasată sub probaţiune. Pe parcursul întâlnirii avocat-client cu Jane Doe #1 din biroul lui Moothart, Moothart a făcut comentarii sexuale explicite şi grosolane despre corpul ei care au făcut-o pe Jane Doe #1 se simte „foarte incomod”.”

Instanţa prezintă toate acuzaţiile şi descrie explicit desfăşurarea evenimentelor în cazul Jane Doe #1, susţinând că avocatul Moothart a recunoscut faptele dar nu a admis că acestea se petrecuseră în cadrul relaţiei client – avocat.

În plus, instanţa arată că şi în cazul Jane Doe #4, ca şi în cazul Jane Doe #1, avocatul Moothart tot de cliente care aveau probleme legate de conducerea sub influenţă (OWI) se ocupa:

„În octombrie 2010, Moothart a fost numit de tribunal să o reprezint pe Jane Doe #4, în vârstă de 18 ani, pentru o problemă de încălcare a probaţiunii dintr-o acuzaţie OWI, ca primă infracţiune. În cursul reprezentării, Moothart s-a întâlnit cu Jane Doe #4 de trei ori. În timpul primei întâlniri din biroul lui Moothart, Moothart a făcut comentarii despre decolteul ei şi i-a cerut să-şi dea cămaşa în jos. (...) Apoi, când Jane Doe #4 a întrebat cu cât trebuie să-l plătească pe Moothart pentru serviciile sale juridice, răspunsul lui a fost: „depinde de cât decolteu îmi arăţi””, se arată în documentele instanţei.

În cazul Jane Doe #5, instanţa arată că însuşi avocatul Gerald Anthony Lyman Moothart avea în 2006 probleme legate de conducere sub influenţă (OWI) :

„În 2006, în timp ce Jane Doe # 5 lucra pentru Moothart, el a reprezentat-o în cazul de divorţ. (...) La începutul angajării ei, permisul de conducere al lui Moothart fusese revocat ca urmare a celei de-a doua condamnări pentru OWI iar Jane Doe # 5 l-a dus cu maşina la întâlniri. Într-o ocazie, în timp ce Jane Doe # 5 îl ducea la tribunal, Moothart a întins mâna şi i-a apucat unul dintre sâni. Cu altă ocazie în timp ce lucra, Moothart a întrebat-o pe Jane Doe # 5 dacă ştia ce este o anumită jucărie sexuală. După ce ea a răspuns că nu ştie, Jane Doe # 5 a mărturisit că el a făcut o fotografie pe computer şi a întrebat-o dacă ar trebui să comande una, astfel încât să o poată folosi în timp ce fac sex. Ea a mărturisit că acest lucru a făcut-o să se simtă „extrem de incomod””, prezintă instanţa.

Documentele arată şi că avocatul Gerald Anthony Lyman Moothart i-a cerut victimei Joe Doe #5 să-i danseze în poală, că acesta a lipit pe uşa cabinetului bancnotă de 20 de dolari spunându-i că este liberă s-o ia dacă îi dansează goală pe masa de conferinţă, că i-a cerut unei alte victime - Joe Doe #3 „să îl aprindă”, îi ridica fusta şi îi comenta lenjeria intimă, în timp ce făcea referinţe şi la corpul acesteia sau păstra alcool în birou pe care-l oferea anumitor clienţi.

„După obţinerea licenţei de drept, Moothart a lucrat ca asistent în avocatură pentru biroul Marshall County attorney’s office din Iowa timp de 1 an şi jumătate. Ulterior, el a început să lucreze într-un privat din Ames, Iowa, unde continuă să practice astăzi. Moothart face apărarea în primul rând

în cazurile penale şi cele legate de dreptul familiei. Din martie 2003 până în decembrie 2013, Moothart a fost singurul practicant al cabinetului. În decembrie 2013, un asociat avocat s-a alăturat firmei”, arată instanţa în documentele din 2015.

După ce i-au analizat cazul, autorităţile judiciare americane au decis ca avocatului Gerald Anthony Lyman Moothart să i se suspende licenţa de practică „pe o perioadă de timp nedeterminată, fără nicio posibilitate de reintegrare timp de 30 de luni”.

În plus, instanţa a hotărât că avocatului Gerald Moothart trebuie să furnizeze o evaluare de la un profesionist autorizat în probleme de sănătate care să includă şi dovada participării sale la un program de consiliere specific cazurilor de hărţuire sexuală, profesionist care trebuie să-i verifice acestuia şi posibilitatea de a practica sau nu avocatura.

Cu câţiva ani înainte de aceste probleme, avocatul Gerald Anthony Lyman Moothart l-a reprezentat şi pe Florin Cîţu în cazul său din instanţa americană. De altfel, avocatul Gerald Anthony Lyman Moothart a reprezentat clienţi în sute de cazuri în faţa instanţelor din statul Iowa.

Documentele instanţei americane din Iowa arată că pe 3 decembrie 2000, Florin Vasile Cîţu, actualul premier în exerciţiu al României, este prins de autorităţile americane că a condus un vehicul sub influenţă (OWI)/1ST OFF (Serious Misdemeanor), pe 4 decembrie 2000 are loc o primă evaluare a cazului său în instanţă iar acesta este reprezentat de avocatul Moothart, pe 6 decembrie 2000 Florin Cîţu este reprezentat în instanţă tot de avocatul Gerald Moothart, urmează proceduri şi evaluarea substanţelor consumate, astfel că iniţial - pe 8 ianuarie 2001 – Florin Cîţu pledează în scris nevinovat faţă de acuzaţiile ce-i fuseseră aduse.

Pe 9 ianuarie 2001 – cazul Cîţu îi este repartizat judecătorului Thomas R. Hronek, pe 26 februarie 2001, după aproape 2 luni – Florin Cîţu se răzgândeşte şi pledează vinovat faţă de acuzaţiile aduse, informând în acest sens instanţa, a doua zi instanţa îi acceptă acestuia recunoaşterea vinovăţiei iar judecătorul Thomas R. Hronek îl condamnă pe 26 martie 2001 pe Florin Cîţu la 2 zile de închisoare şi 1350 de dolari amendă. Acesta plăteşte amenda pe 4 aprilie 2001 şi pe 4 mai 2001.

„Da, acum 20 de ani, a fost vorba de un DUI, este vorba de conducerea sub influenţa alcoolului. Am plătit amenda respectivă, o amendă foarte mare. Este o contravenţie. Am făcut o greşeală acum 20 de ani. Este interesant că, în patru tururi de scrutin cu PSD, n-a apărut această informaţie; apare acum, în competiţia internă din PNL. Eu am condus, a fost o greşeală, repet, am condus, am plătit. Foarte scump, asta este, a trebuit să îmi vând şi maşina atunci, să merg un an de zile pe jos, dar asta este. A fost un eveniment acum 20 de ani de zile, vă daţi seama că nu este un eveniment cu care să te mândreşti, dar asta a fost”, a declarat ieri, după şedinţa de guvern, premierul Florin Cîţu, răspunzând controverselor apărute.