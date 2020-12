Soluţiile de guvernare ale lui Ciolacu: Guvern minoritar PSD sau guvern de uniune naţională condus de Rafila

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat că social-democraţii vor propune pentru noul guvern specialişti din cauza crizei sanitare.printre numele avansate de Ciolacu este cel al lui Rafila.

„Noi avem în continuare o criză sanitară evidentă. Am venit cu o propunere. Nu Ciolacu, nu am venit cu politruci, nu am venit cu oameni politici. Am căutat să venim în Parlament cu specialişti şi cu propuneri pentru criză. Am venit cu propunerea domnului profesor Rafila. Am vorbit cu colegii mei. Toţi colegii mei au spus că ei cred că în momentul acesta cea mai bună persoană să fie prim-ministru este domnul profesor Rafila, recunoscut naţional, internaţional, un om specialist remarcabil”, a declarat Marcel Ciolacu la TVR.

Liderul PSD a mai spus că partidul pe care îl conduce are două soluţii pentru guvernarea ţării.

„Noi avem două soluţii. (...) Venim cu un guvern minoritar şi avem voturile necesare (...), se vor vedea în momentul votului. Ori venim cu doctorul Rafila şi acceptă toate forţele politice şi facem un guvern de uniune naţională”, a spus Ciolacu.

PSD nu va vota alte formule guvernamentale, a precizat Marcel Ciolacu.