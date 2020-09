Statele Unite ridică un embargo asupra armelor impus Ciprului în urmă cu 33 de ani. Ce aliat important s-a simţit nemulţumit de decizie

Statele Unite vor ridica un embargo asupra armelor impus Ciprului în urmă cu 33 de ani. Insula a fost împărţită în 1974 în urma invaziei turceşti declanşată din cauza loviturii de stat dată de greci.

De atunci şi până în prezent, Turcia recunoaşte Republica Turcă a Ciprului de Nord, entitate nerecunoscută de nici un alt stat. Puţinele eforturi de pacificare a zonei au picat, iar Washingtonul a impus restricţii asupra armelor în 1987 pentru a încuraja eforturile de reunificare şi a evita o cursă a înarmărilor pe insulă.

Secretarul de stat Mike Pompeo a declarat prin intermediul Twitter noua decizie precum şi a anunţat întărirea cooperării în materie de securitate cu Nicosia, fapt ce a supărat principalul aliat estic de la Marea Mediterană, Turcia.

The Republic of Cyprus is a key partner in the Eastern Mediterranean. I am pleased to announce that we are deepening our security cooperation. We will waive restrictions on the sale of non-lethal defense articles and services to the Republic of Cyprus for the coming fiscal year.