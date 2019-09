Suspendarea executării pedepsei pentru condamnaţii care au ucis la volan ar putea fi interzisă. Proiectul, depus la Senat

Senatorul PSD Robert Cazanciuc a depus la Senat un proiect legislativ pentru modificarea Codului Penal, în sensul interzicerii suspendării executării pedepsei pentru ucidere din culpă în condiţiile săvârşirii infracţiunii ca urmare a conducerii unui vehicul sub influenţa alcoolului sau fără permis.

„ Codul Penal reglementează incriminarea faptelor ce constituie infracţiuni, în scopul protecţiei societăţii, prin prevenirea infracţiunilor şi tragerea la răspundere penală a celor care nu se conformează. În ceea ce priveşte infracţiunea de ucidere din culpă reglementată de articolul 192, cea de conducere a unui vehicul fără permis de conducere reglementată de art. 335, respectiv conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe reglementată de art. 336, arăt următoarele: În cazul unui concurs de infracţiuni realizat prin săvârşirea infracţiunii de ucidere din culpă (art. 192 alin 2) şi cea de conducere a unui vehicul fără permis de conducere (art. 335 alin. – în condiţiile alin. 1-3) ori conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe reglementată (art. 336 – în condiţiile alin. 1-3), legea permite posibilitatea ca persoanei vinovate să i se aplice renunţarea la aplicarea pedepsei, amânarea aplicării pedepsei sau suspendarea executării pedepsei sub supraveghere”, susţine Cazanciuc, în expunerea de motive.

Senatorul PSD propune completarea articolului 192 din Codul penal astfel: „ (4) Dacă fapta a fost săvârşită în condiţiile prevăzute de art. 335 alin. (1) – (3) sau de art. 336 alin. (1) – (3), nu se poate dispune renunţarea la aplicarea pedepsei, amânarea aplicării pedepsei sau orice formă de suspendare a executării pedepsei”.

Potrivit unui comunicat de presă remis MEDIAFAX, Robert Cazanciuc a înregistrat proiectul legislativ joi, de Ziua europeană fără decedaţi în accidente rutiere.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.