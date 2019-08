UPDATE Ramona Mănescu rămâne în Guvern, ca ministru de Externe, chiar dacă Tăriceanu a anunţat că miniştrii ALDE care nu demisionează mâine sunt excluşi din partid

Ramona Mănescu a afirmat că va rămâne ministru de Externe, chiar dacă ALDE a decis să iasă de la guvernare şi să retragă toţi miniştri partidului din Cabinetul Dăncilă. Ea a adăugat că se aşteaptă să fie exclusă din ALDE, precizând că va intra în PSD.

UPDATE Ramona Mănescu anunţă că rămâne în Guvern, ca ministru de Externe

„Eu am acceptat această onoare de a fi ministru de Externe pentru că am considerat că politica externă e importantă, cred că e important să fim parnteneri serioşi pînă la capăt. Eu am înţeles decizia ALDE, o respect, dar în momentul acesta România să dea semnale că e inconsecvent la nivel exterior cred că e un lucru rău. Eu îmi asum să rămân în continuare (...) pentru că suntem în tr-un moment în care vor fi decizii pentru România. Îmi asum eu să pierd politic la nivel intern, dar să nu piardă România pe termen lung” a declarat Ramona Mănescu, luni, într-o intervenţie telefonică la Digi 24.

Aceasta a spus că a avut o discuţie cu liderul ALDE Călin Popescu Tăriceanu despre acest subiect.

„Sigur. Mi-a spus că e posibil ca în perioada următoare să se iasă de la guvernare. L-am şi întrebat pe dl preşedinte Tăriceanu când se va întâmpla asta, pentru că am nişte întâlniri bilaterale, dumnealui a spus continuă să îţi faci treaba”, a explicat Mănescu.

Ministrul de Externe a adăugat că este convisă că Tăriceanu îşi va respecta afirmaţia potrivit căreia va da afară din ALDE miniştri care rămân în Guvern.

„Sunt convinsă că aşa va fi. Nu am nicio îndoială că va face face acest lucru. Nu trec la PSD. Asta este clar. Eu îmi continui misiunea ca ministru al Afacerilor Externe şi cred că asta este suficient”, a conchis Ramona Mănescu.

Tăriceanu anunţă că miniştrii ALDE care nu demisionează mâine sunt excluşi din partid

Călin Popescu Tăriceanu a declarat luni, după şedinţa Biroului Politic Naţional, că cei patru miniştri ALDE vor demisiona marţi din Guvern, ca o consecinţă a deciziei partidului de a se retrage din Executiv. În cazul în care vreun ministru nu îşi va prezenta demisia, el va fi exclus din ALDE.

"Trebuie să vă spun că astăzi, pe cale de consecinţă a deciziei de a ieşi de la guvernare, BP a decis retragerea miniştrilor din guvern. Cei care nu vor face, vor suporta consecinţele. Nu am informaţii legate de vreun ministru, consecinţa este excluderea din partid. Eu nu am informaţii din partea vreunui ministru ALDE din Guvern care să nu respecte această decizie", a declarat Călin Popescu Tăriceanu.

Declaraţia vine în contextul în care au apărut infomaţii în spaţiul public potrivit cărora Ramona Mănescu nu ar pleca de la Externe.

Cei patru miniştri ALDE sunt: Ramona Mănescu (Ministerul de Externe), Anton Anton (ministrul Energiei), Graţiela Gavrilescu (Ministerul Mediului) şi Viorel Ilie (ministrul pentru Relaţia cu Parlamentul).

