Tăriceanu, despre amânarea din Senat în privinţa solicitării DNA: Eu am cerut accelerarea procedurii

Preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat, marţi, la Parlament, la o zi după ce senatorii au deci amânarea raportului Comisiei juridice din Senat în privinţa solicitării DNA pentru începerea urmăririi penale pentru acesta, că el a solicitat accelerarea procedurii.

„În mod special nu am participat la şedinţele de Birou Permanent al Senatului când se discută acest subiect pentru că sunt parte interesată şi ca să nu se considere că influenţez cumva decizia Biroului Permanent. De de multă vreme eu am cerut colegilor mei să accelereze procedura pentru a se aduce în plen dezbaterea şi decizia. În ultimile zile am aflat că sunt câţiva senatori care au citit au cerut timp suplimentar pentru analiza dosarului. Birou permanent a decis aşa cum ştiţi şi pe 2 aprilie să se introducă pe ordinea de zi a plenului", a declarat preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, marţi, la Parlament.

Senatorul PSD Claudiu Manda a declarat luni, în Parlament că termenul pentru primirea unui răspuns în legătură cu cererea DNA pentru începerea urmăririi penale pentru preşedintele Senatului Călin Popescu Tăriceanu este 2 aprilie.

"Am discutat în cadrul Biroului Permanent, am propus colegilor ca termenul final, să avem un răspuns din partea Comisiei juridice, să fie data de 2 aprilie. Au fost toţi colegii de acord, motiv pentru care am considerat că nu mai aveam de ce să mai dezbatem şi solicitarea grupului USR. Rămâne ca termenul final să fie doi aprilie şi să avem un răspuns de la Comisie juridică", a declarat Claudiu Manda.

DNA a anunţat, în noiembrie 2018, că preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, este acuzat că ar fi primit aproape 800.000 de dolari de la de la reprezentanţii unei companii austriece pentru a încheia mai multe acte adiţionale la un contract comercial, banii fiind folosiţi pentru campania electorală.

