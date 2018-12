Tăriceanu, despre bugetul pe 2019: Va fi adoptat până la finalul anului dacă se va rezolva impasul de la CSAT

Preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat, miercuri, că legea bugetului pentru anul 2019 va fi adoptată până la finalul anului dacă se va rezolva impasul de la CSAT. Tăriceanu susţine că va vorbi cu premierul Viorica Dăncilă despre această problemă.

„Bugetul urmează să fie prezentat în câteva zile. Ştiu acum că este un impas la CSAT. Le tratăm pe rând. Probleme, văd că nu scăpăm de ele, apar în fiecare zi, dar datoria noastră este să le rezolvăm. (...) Am văzut-o aseară (marţi-n.r) pe doamna Dăncilă, am şi vorbit cu dânsa, dar nu am stat mult să discutăm pentru că eram ocupaţi de celălalt aspect. Fără îndoială, când doamna premier va veni la Parlament la ora 2 pentru a reprezenta priorităţile preşedinţiei României la Consiliul UE vom avea ocazia să stăm de vorbă mai mult”, a afirmat Călin Popescu Tăriceanu.

Întrebat dacă Legea bugetului pentru anul 2019 se va adopta până la finalul acestui an, Tăriceanu a răspuns: „Acesta este lucrul pe care ni-l dorim, dar trebuie să vedem ce se întâmplă la nivelul CSAT-ului, dacă se deblochează lucrurile acolo şi aşteptăm cu nerăbdare şi legea pensiilor şi Ministerul de finanţe să ne prezinte forma finală”

De asemenea, el a precizat că în discuţiile avute în coaliţie marţi nu a discutat despre Legea bugetului, ci despre proiectele de infrastructură pe care ar trebui să se axeze acesta.

„Aseară (marţi-n.r) nu am discutat de buget. Aseară am discutat foarte mult despre proiectele de infrastructură pe care trebuie să se axeze bugetul. Am pornit aşa cum e normal. Am stabilit priorităţile în domeniul infrastructurii pe transportul rutier, pe partea de transport aerian în principal şi pe latura de transport naval. Constatăm că trebuie să avansăm cu Bulgaria în aceste negocieri. Plecăm de la stabilirea unor priorităţi care să asigure o dezvoltare a tuturor regiunilor ţătii şi aseară am discutat de colidoarele de transport, de stadiul lucrărilor, termenele de finalizare şi dificultăţile pe care le întâlnim. Am discutat aseară de binecunoscutele tunele pentru trecerea urşilor pentru că era şi Ministerul Mediului de faţă, peştera de lilieci şi alte lucruri interesante, constatând la final că foarte multe ţări din vestul Europei şi-a făcut întâi reţeaua de autostrăzi şi după asta au venit cu considerentele de mediu. Noi putem carul înaintea boilor, punem întâi considerentele de mediu şi constatăm după aia că nu mai putem să realizăm colidoarele principale de transport. Eu am toată consideraţia pentru problemele de mediu, dar la noi nu există o poziţie de echilibru. Din aceste motive avem costuri suplimentare, întârzieri semnificative în ceea ce înseamnă execuţia lucrărilor sau începerea din cauza problemelor de mediu”, a completat Tăriceanu.

Liderul ALDE a adăugat că la discuţiile de marţi au fost prezenţi ministrul Transporturilor, directorul de la CNAIR, şi ministrul Mediului.

„Le-am dat posibilitatea direct să intre în legătură şi să rezolve problemele care au mai rămas şi să găsească soluţia cea mai bună pentru a avansa”, a conchis Călin Popescu Tăriceanu.

Şedinţa CSAT, care a avut loc marţi a fost suspendată de către preşedintele Klaus Iohannis, la solicitarea membrilor Consiliului, având în vedere faptul că ordinea de zi a cuprins tematici importante referitoare la apărarea ţării şi securitatea naţională, fapt care a generat discuţii prelungite.

”Şedinţa Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, care a avut loc marţi, 11 decembrie a.c., a fost suspendată de către Preşedintele României, Klaus Iohannis, la solicitarea membrilor Consiliului, având în vedere faptul că ordinea de zi a cuprins tematici importante referitoare la apărarea ţării şi securitatea naţională, fapt care a generat discuţii prelungite”, se arată într-un comunicat al Administraţiei Prezidenţiale remis MEDIAFAX.

Potrivit sursei citate, şeful statului a decis reluarea şedinţei Consiliului Suprem de Apărare a Ţării în data de 19 decembrie, pentru continuarea analizei subiectelor aflate pe ordinea de zi.

