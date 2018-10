Tăriceanu, despre consultările de la Cotroceni: Nu aş refuza ideea unui PACT pe justiţie cu toate partidele/ Referitor la raportul MCV: Nu e Dumnezeul nostru pe pământ. Îl aştept cu interes

Preşedintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat, marţi într-o emisiune TV, că nu ar refuza ideea propunerii unui pact pe justiţie, semnat de toate partidele din România, dacă şeful statului Klaus Iohannis i-ar propune acest lucru, miercuri, la Cotroceni, însă "depinde ce punem în el".

"Da (merg la Cotroceni - n.r.). Nu ştiu să vă spun exact aşteptările. Mereu am aşteptări. Mi-aş dor ca preşedintele să ne spună ce punct de vedere are şi am lucrat cu colegii mei azi să ne conturăm un punct de vedere pe care să îl transmitem", a declarat Călin Popescu Tăriceanu, marţi seară la Digi 24.

Întrebat ce va face dacă şeful statului va propune un pact în legătura cu justiţia in romania, unul încheiat cu toate partidele, Călin Popescu Tăriceanu a răspuns: "Nu aş refuza de plan o astfel de idee, dar depinde ce punem în el, pentru că trebuie să punem în el şi carne şi legume şi sare. Adică nu poate un pact să vizeze o bucăţică. Ştiu bine ce vreau să îi spun mâine preşedintelui, însă nu pot să vă spun acum. Nu ştiu dacă această idee aparţine preşedintelui, dacă va solicita aşa ceva, dar punctul nostru de vedere e ca statul de drept înseamnă a avea respectare sdrepturilor cetăţenilor. Dacă statul de drept înseamnă procuri, judecători, protocoale, atunci poziţiile noastre nu au cum să coincidă. Sau depinde preşedintele poate nu vreau să ne spună nimic să aşteaptă să vadă ce îi spune noi lui".

Preşedintele României, Klaus Iohannis, a trimis, luni, o scrisoare preşedinţilor partidelor şi formaţiunilor politice reprezentate în Parlamentul României, prin care îi invită miercuri, la consultări, la Palatul Cotroceni, pe tema legislaţiei din domeniul justiţiei.

Discuţiile vin în contextul avizului Comisiei de la Veneţia şi a criticilor aduse de această instituţie cu privire la OUG privind Legile justiţiei şi Codurile Penale.

De altfel, şeful statului a cerut, vinerea trecută, demisia ministrului Justiţiei, Tudorel Toader, ca urmare a criticilor forului european.

Tăriceanu: MCV-ul nu e Dumnezeul nostru pe pământ. Aştept cu mare curiozitate următorul raport

Preşedintele ALDE a declarat că persoanele care întocmesc raportul MCV cu privire la România "au simpatii şi sunt supuşi greşelii", precizând că "MCV-ul nu e Dumnezeul pe pământ". Acesta a adăugat că aşteaptă cu mare curiozitate următorul raport.

"De când raportul MCV ne indică faptul că România face progrese şi atâta timp cât a ţinut o tăcere nejustificată, nu aş spune o tăcerea suspectă, dar care nu e înregulă, cu ce s-a întâmplat în justiţie, la DNA. Daţi-mi voie să vă spun că nu cred că raportul MCV poate să ignore aceste probleme. În Bulgaria nu s-a făcut nimic de 11 ani. Dar nimic. Au în continuare MCV. În Bulgaria nu se vorbeşte despre nimic, nu există parlamentari care să ducă discuţii la Parlamentul European. Ei bine România nu e premiată pentru lucru acesta, cu toate că a făcut nişte eforturi. ", a afirmat Călin Popescu Tăriceanu, marţi seară la Digi 24.

Acesta a mai spus că aşteaptă cu foarte mare curiozitate următorul raport MCV, care va include şi avizele Comisiei de la Veneţia cu criticile şi recomandările pe Legile justiţiei şi Codurile Penale. Liderul ALDE a adăugat că există în permanenţă greşeli şi dezinformări transmise către oficialii europeni, iar aceştia sunt şi ei supuşi greşelii şi au simpatii politice.

"Aştept raportul MCV cu mare, mare curiozitate şi mă bucură că domnul Timmermans a început să achieseze la aceste lucru. Am cerut la Bruxelles cine sunt experţii care dau informaţii din ţară. Şi nu am primit nimic. Opacitate totală. Nu te poţi informa numai dintr-o parte. Sunt permanent greşeli şi dezinformări. Am avut nu demult o discuţie cu ministrul Justişiei, despre unul de procurori de rang înalt care a dezinformat delegaţia care apoi a participat la întocmirea raportului MCV. MCV-ul nu e Dumnezeul nostru pe pământ, pentru că la el lucrează oameni care au simpatii, care pot fi supus greşelii, la fel ca noi toţi. În raportul de anul trecut am văzut numeroase greşeli pe care i le-am transmis domnului Timmermans. Am senzaţia că acest instrument e folosit mai degrabă ca un sistem de control", a completat Tăriceanu.

Preşedintele ALDE a precizat că a urmărit discursul de marţi al şefului statului Klaus Iohannis în Parlamentul European. Tăriceanu a spus că a remarcat că Iohannis a transmis în PE că nu vrea să discute chestiunile interne şi a catalogat drept "neobişnuit" un posibil vot asupra unei rezoluţii înainte de cu o lună înainte ca România să preia preşedinţia Consiliului UE.

"M-am uitat azi (marţi - n.r.) la discursul preşedintelui, nu am urmărit live, ci am citit, iar preşedintele a spus că nu vreau să aduc în PE chestunile interne şi mi se pare neobişnuit ca PE să adopte o rezoluţie împotriva României înainte de preluarea Preşedinţiei Consiliului UE", a explicat Tăriceanu.

Klaus Iohannis a declarat marţi, în Parlamentul European, referitor la discuţiile legate de statul de drept şi modificările legilor justiţiei, că România este o ţară democratică, iar probleme ridicate sunt chestiuni interne şi "ce democraţie parlamentară ar fi aceea fără controverse?".

Şeful statului a adăugat, cu privire la rezoluţia care urmează să fie adoptată cu privire la România de către PE, că aceasta este neobişnuită, mai ales că vine cu o lună înainte de preluarea preşedinţiei Consiliului UE de către ţara noastră.

