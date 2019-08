Preşedintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a relatat, joi, la emisiunea "Gândurile lui Cristoiu", că înţelegerea cu Viorica Dăncilă, după ce aceasta a preluat şefia PSD, a fost să se menţină un candidat unic din partea Coaliţiei, în persoana lui Călin Popescu Tăriceanu, apoi lucrurile s-au schimbat.

"Eu nu sunt legat de funcţie, am fost şi ministru, şi parlamentar, şi prim ministru, pentru mine nu era importantă funcţia de preşedinte al Senatului. Am avut discuţii şi de alt gen. Doamna Dăncilă a spus la un moment dat "Domnule, haideţi să gândim cum ar fi să securizăm această Coaliţie printr-o înţelegere pe termen lung". A fost această discuţie şi i-am spus "Nu mai am încredere pentru că noi am discutat ceva împreună. Dumneavoastră când aţi preluat şefia partidului aveţi două opţiuni: să consideraţi că sunteţi legată de înţelegerea prealabilă vizând un singur candidat la prezidenţiale cu PSD-ul sau să spuneţi sunt preşedinte, am propria responsabilitate, sunt liberă de orice angajamente şi acest subiect se pune pe masă". Doamna Dănciă mi-a spus "Nu, păstrăm înţelegerea, dar va trebui să păstrăm nişte sondaje ca să am o motivaţie internă pentru a desemna un candidat unic, ştiu că sunteţi cel mai bine plasat, dar îmi trebuie acest lucru". Bine. Asa era în iulie", a declarat preşedintele ALDE, la emisiunea "Gândurile lui Cristoiu".

Întrebat dacă a avut o înţelegere cu conducerea anterioară PSD , Tăriceanu a replicat: "De anul trecut, din august , a fost CEx PSD la finele lunii august, când Liviu Dragnea s-a dus la CEx şi a anunţat "Am discutat şi am hotărât cu domnul Tăriceanu să mergem cu un candidat unic şi acel candidat să fie Călin Popescu Tăriceanu". Eu i-am spus lui Liviu Dragnea atunci că nu sunt de acord să anunţăm candidatura pentru că mă expune cu un şi jumătate înainte şi nu e bine. Avea alte socoteli , era un moment tensionat în PSD. Şi asta a fost discuţia care a rămas. Doamna Dăncilă sigur că ştia".

Ulterior, preşedintele PSD s-a răzgândit, potrivit lui Călin Popescu Tăriceanu.

"Am discutat cu doamna Dăncilă şi am spus "Ok doamna Dăncilă, faceţi sondajele, facem şi noi sondajele" şi am aşteptat ca domna Dăncilă să vină cu sondajul. Şi apoi zice ""Nu, lăsaţi mai facem încă unul săptămâna viitoare, peste o săptămâna nu e gata ala, mai vine încă unul"...şi la un moment dat am văzut că s-a dus în două-trei locuri din ţară şi au făcut un CEx în care au hotărât să o susţină. Şi în moemtnul ăla i-am spus "Să ştiţi că eu în momentul ăsta mi-am pierdut încrederea pentru că era mult mai simplu să spuneţi că nu e o problemă de sondaje, nu e o problemă de nimic, e o problemă politică pe care eu nu pot să o tranşez decât în felul ăsta".

