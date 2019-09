Tăriceanu o acuză pe Dăncilă că încearcă să restructureze ALDE: N-are cum să evite votul în Parlament/ Şedinţă la ALDE pentru formalizarea EXCLUDERII din partid a celor propuşi miniştri

Călin Popescu Tăriceanu a declarat că Delegaţia Permanentă a ALDE se va întruni, luni, pentru a formaliza deciziile de excludere a membrilor ALDE care au acceptat să fie propuşi în Guvern de către premierul Viorica Dăncilă. Tăriceanu o acuză pe Viorica Dăncilă că încearcă cu orice preţ să restructureze ALDE şi totodată să evite necesitatea venirii în Parlament. Liderul ALDE a precizat că premierul nu va scăpa de votul în Legislativ.

„Domnul Băişanu mai e membru ALDE până luni, când va avea loc şedinţa Delegaţiei Permanente. Preocuparea mea nu e de dl Băişanu ca persoană. E vorba de orice membru ALDE care încalcă prevederile statului”, a afirmat Călin Popescu Tăriceanu, într-o intervenţie telefonică miercuri seara la TVR 1.

Alexandru Băişanu, invitat în platoul TVR 1, a intervenit în discuţie şi a afirmat că nu a plecat din ALDE, precizând că îl respectă pe Călin Popescu Tăriceanu care îi este preşedinte.

„Nu am plecat. Nu e plecat nimeni. Altcineva are senzaţia că am plecat. Eu am un preşedinte pe care îl respect, pe domnul Tăriceanu”, a spus Alexandru Băişanu.

În replică, Călin Popescu Tăriceanu a precizat că „acest dialog nu îl putem face prin intermediul televiziunii”, ci în forurile statutare ale ALDE.

Tăriceanu: Dăncilă încearcă cu orice preţ să restructureze ALDE. N-are cum să evite votul în Parlament

„Şi domnul Meleşcanu şi doamna Graţiela Gavrilescu au votat pentru ieşirea de la guvernare. (…) Nu cerem sprijin la nimeni că nu avem nevoie. Sigur doamna Dăncilă încearcă cu orice preţ să restructureze ALDE. Este agresivă. M-a intrebat azi cineva – mai e posibilitatea de a avea discuţii cu doamna Dăncilă şi i-am spus sigur că există, dacă renunţă la aceste idei proaste şi practic, atunci sigur că putem să stăm de vorbă. Altfel nu mai are niciun rost şi nu mai are sens să facem un dialog în condiţiile actuale”, a afirmat Călin Popescu Tăriceanu, într-o intervenţie telefonică miercuri la TVR 1.

Preşedintele ALDE a adăugat că Viorica Dăncilă deşi îşi va găsi câţiva „muşterii” de partea ei nu va reuşi să eludeze votul cu privire la Guvern în Parlament.

„Doamna Dăncilă, alături de sfătuitorii ei să destructureze ALDE, doar, doar poate să evite necesitatea venirii în Parlament. În cazul în care găseşte nişte muşterii, aşa cum îşi imaginează ea, atunci poate să evite acest vot. Eu spun că nu are cum să evite acest vot. Dacă ALDE nu îi dă acordul pentru ocuparea unei funcţii publice, acea persoană îşi pierde calitatea de membru în mod automat”, a conchis Tăriceanu.

Alexandru Băişanu: Vom cere Congres ALDE. Oamenii din jurul lui Tăriceanu au dus partidul în gard

Alexandru Băişanu, propus de Viorica Dăncilă ca ministru pentru Relaţia cu Parlamentul, a anunţat că va ataca decizia excluderii din ALDE în instanţă, iar cât timp se va judeca procesul, hotărârea nu va putea fi aplicată.

„Eu voi spune că dacă pleacă cinci parlamentari deputaţi din grupul ALDE se distruge şi grupul de Cameră aşa cum s-a întâmplat la Senat. Eu personal voi acţiona în instanţă această decizie a partidului, şi atâta vreme cât mă voi judeca cu partidul, apărându-mă de această violare, nu se va aplica decizia”, a afirmat Alexandru Băişanu, miercuri seara la TVR 1.

Alexandru Băişanu a anunţat că mai mulţi membri ai ALDE vor cere Congres, deoarece oamenii din jurul lui Călin Popescu Tăriceanu au dus partidul în gard şi trebuie să facă un pas în spate.



„La noi vom avea o Delegaţie Permanentă luni şi vom cere Congres. Nu în contrapartidă. Eu sper ca domnul Tăriceanu să înţeleagă. Eu cel puţin nu am gândit nicio secundă că preşedintele Tăriceanu ar trebui să plece. Singura întrebare pe care i-am pus-o în Biroul Politic a fost ce a motivat decizia retragerii candidaturii la prezidenţiale, pentru că asta a fost o lovitură de teatru pentru noi. Nu ştiu dacă neapărat luni. Cât mai repede. Nu se discută de scaunul domnul Tăriceanu, se discută de cei care îl înconjoară în momentul de faţă şi consider că oamenii care au dus partidul în gard, trebuie să facă un pas în spate. Vedem dacă partidul vrea într-adevăr sau nu vrea la guvernare. Vedem dacă într-adevăr vrea să facă alianţă cu PSD”, a declarat Alexandru Băişanu, miercuri seara, la TVR 1.

Întrebat care este numărul nemulţumiţilor din ALDE, Alexandru Băişanu a răspuns: „Revoluţiile nu le-au făcut masele, le-au făcut câţiva oameni care au convins masele. La momentul acest nu am auzit niciun coleg să îl conteste pe dl Tăriceanu şi de echipa care l-a izolat. Sperăm să înţeleagă că alianţa cu Pro România, care e tot un PSD. Ceea ce spun este în mintea mea şi nu numai a mea”.

Acesta a explicat că nu a fost consultat cu privire la alianţa cu Pro România, iar o lovitură pentru mulţi din partid a fost anunţul lui Călin Popescu Tăriceanu că renunţă la candidatura pentru prezidenţiale şi propune susţinerea lui Mircea Diaconu, ca prezidenţiabil independent.

„La un moment dat a apărut o poză pe Facebook în care existau doi, trei membri de la ALDE şi doi, trei de la Pro România. Nu, categoric nu m-a consultat nimeni. După aceea am stat de vorbă cu vicepreşedinţii. Am stat de vorbă cu domnul Tăriceanu. Am întrebat dacă mai candidează. A spus da, dar că e bine să facem alianţă şi cu alţi ca să întărim. Aşa am decis să ieşim de la guvernare. Ne aliem într-un soi de alianţă electorală şi am votat cu toţii chestiunea aceasta. Toată această chestiune avea logică atâta timp cât venea în sprijinul preşedintelui meu, adică domnul Tăriceanu, preşedintele meu. Numai că domnul Tăriceanu a renunţat la candidatură. Am fost anunţaţi. Probabil a vorbit cu domnul Chiţoiu, ne-a anunţat după aceea. După ce ne-am trezit din toţi aceşti pumni şi că e candidatul altul. Ne-am trezit într-o alianţă cu Pro România, unde sunt luaţi oameni din eşalonul doi al PSD. E clar că nu se vor mai regăsi pe liste şi încearcă să mai prindă loc în Parlament”, a explicat Băişanu.

Călin Popescu Tăriceanu a declarat că Delegaţia Permanentă a partidului se va întruni, luni, pentru a formaliza deciziile de excludere a membrilor ALDE care au acceptat să fie propuşi în Guvern de către premierul Viorica Dăncilă.

Viorica Dăncilă a anunţat, miercuri, că va propune membri ALDE pentru portofoliile de miniştri vacante, respectiv Graţiela Gavrilescu la Ministerul Mediului, Ion Cupă la Ministerul Energiei şi Ştefan-Alexandru Băişanu, ca ministru pentru Relaţia cu Parlamentul. Potrivit unor surse oficiale, propunerile şefului Executivului au ajuns, miercuri seară, la Cotroceni.

Şi Teodor Meleşcanu a fost ales, marţi, în funcţia de preşedinte al Senatului. Fostul ministru de Externe a fost propus pentru poziţie de PSD.

Potrivit statutului ALDE, „convocarea Congresului se face de către Delegaţia Permanentă, la cererea Biroului Politic Central sau la cererea a mai mult de jumătate din Delegaţiile Permanente Teritoriale”.

Viorica Dăncilă a anunţat, miercuri, că va propune membri ALDE pentru portofoliile de miniştri vacante, respectiv Graţiela Gavrilescu la Ministerul Mediului, Ion Cupă la Ministerul Energiei şi Ştefan-Alexandru Băişanu, ca ministru pentru Relaţia cu Parlamentul. Potrivit unor surse oficiale, propunerile şefului Executivului au ajuns, miercuri seară, la Cotroceni.

Şi Teodor Meleşcanu a fost ales, marţi, în funcţia de preşedinte al Senatului. Fostul ministru de Externe a fost propus pentru poziţie de PSD.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.