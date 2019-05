Tăriceanu, soluţie pentru „recalibrarea” relaţiei dintre ALDE şi PSD: Îi propun doamnei prim-ministru să analizeze dacă este nevoie de o remaniere mai largă

Preşedintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat miercuri că îi va propune premierului Viorica Dăncilă ”să analizeze dacă este nevoie de o remaniere mai largă sau chiar de o restructurare a guvernului”, ca parte a unei ”recalibrări” a relaţiei dintre partidul său şi PSD.

”Am hotărât astăzi (miercuri - n.r.) cu colegii să avem o anumită recalibrare a relaţiei cu PSD pentru că viitorul coaliţiei să fie asigurat. Pentru că toţi colegii au plecat de la premiza că este nevoie de continuitate şi stabilitate politică. Am solicitat şi un vot în privinţa continuării colaborării în cadrul coaliţiei şi la guvern cu PSD. Votul a fost covârşitor, s-au înregistrat doar două abţineri. Unul din partidele de opoziţie chiar a declarat că nu vrea să participe la guvernare. Nu au această capacitate de a-şi asuma responsabilitatea grea a unei guvernări. În aceste condiţii am decis să fim parte a coaliţiei de guvernare. Am consultat-o şi pe doamnă Dăncilă, şi ei au acelaşi punct de vedere. Vom continua guvernarea”, a declarat Călin Popescu Tăriceanu după şedinţa conducerii ALDE.

El a mai spus că ALDE propune, ”pentru bună funcţionare a guvernului şi pentru a recalibra şi direcţia prin care va funcţiona coaliţia şi guvernul”, introducerea în discuţie a unei serii de măsuri privind proiectele de infrastructura, sănătate, educaţie, fonduri europene şi transparenţa la guvernare.

”Mai mult de atât, am să îi propun doamnei ministru să analizeze dacă este nevoie de o remaniere mai largă sau chiar de o restructurare a guvernului. Nu mă refer numai la persoane, ci la structura guvernului. O să schimbăm sau o să introducem câteva reguli în ceea ce priveşte funcţionarea coaliţiei de guvernare, vom avea regulat şedinţe formale ale coaliţiei în care vom luă deciziile importante. Altfel, ceea ce s-a întâmplat o bună bucată de vreme, ALDE a avut o atitudine foarte corectă, onestă, solidară în coaliţie, au fost situaţii însă când am fost puşi în decizii deja luate”, a mai spus liderul ALDE.

