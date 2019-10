Tăriceanu susţine că Iohannis nu trebuie să organizeze consultări pentru o nouă propunere de comisar european

Liderul ALDE Călin Popescu Tăriceanu a afirmat că nu este rolul preşedintelui Klaus Iohannis de a ţine consultări pentru o nouă propunere de comisar european. Tăriceanu a spus că premierul trebuie să ţină cont de conjunctura politică din PE şi din România când înaintează o altă propunere.

„Preşedintele nu trebuie să organizeze consultări pe acest subiect, pentru că nu este rolul preşedintelui, este rolul prim-ministrului. Prim-ministrul trebuie să facă o propunere care ţine de conjunctura politică din Parlamentul European, din România şi să facă o propunere care să nu aibă vulnerabilităţi. Ar fi fost bine ca doamna Dăncilă înainte de a fi făcut propunerile să se consulte cu Parlamentul, aşa cum are obligaţia. Nu are nicio obligaţie de a consulta cu preşedintele şi preşedintele nu are rol în acest sens. Putea să se consulte măcar în coaliţie, informal cu mine, dar n-a făcut-o. A făcut o alegere care a fost respinsă şi acest lucru reverberează negativ asupra României", a declarat, marţi, Călin Popescu Tăriceanu, la Parlament, în urma şedinţei Biroului Politic Executiv al ALDE.

Tăriceanu nu consideră numele vehiculate pentru o nouă propunere de comisar european ca fiind "cele mai inspirate".

„Îngrijorarea mea este că, ţinând cont de numele care s-au vehiculat, va face o altă propunere tot nefericită. Nu ştiu dacă numele care sunt acum vehiculate sunt cele mai inspirate", a spus preşedintele ALDE.

Europarlamentarul PSD Dan Nica a fost votat în CEx al PSD, marţi, să fie noua propunere de comisar european, au declarat surse din partid, pentru MEDIAFAX. Dan Nica fusese propus iniţial, odată cu Rovana Plumb, pentru funcţia de comisar european, de către Guvern.

Înaintea CEx PSD, Viorica Dăncilă a anunţat că a discutat, luni, cu Ursula von der Leyen doar despre cazul Rovanei Plumb, respinsă de Comisia JURI pentru poziţia de comisar european. Premierul a precizat că va mai avea o discuţie pe tema propunerii comisarului european cu preşedintele ales al CE.

Comisia pentru Afaceri Juridice (JURI) a Parlamentului European a decis, luni, prin vot, că Rovana Plumb şi Laszlo Trocsanyi nu sunt apţi pentru funcţia de comisar european. Comisia a trimis o scrisoare către preşedintele PE.

Ursula von der Leyen, preşedintele-ales al Comisiei Europene, a cerut luni României şi Ungariei să propună „persoane adecvate” şi care să corespundă portofoliilor alocate, avertizând că în caz contrar ar putea solicita alte propuneri. Aceasta „aşteaptă noi nume” din partea României şi Ungariei, a declarat un purtător de cuvânt al Comisiei Europene citat de site-ul Politico.eu.

