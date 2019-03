Tăriceanu: Temerile unor operatori legate de OUG 114 au contribuit la influenţarea cursului de schimb/ Ce spune despre repatrierea aurului

Preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu,a declarat, miercuri, că temerile unor operatori vizaţi de OUG 114 din domeniul fiscal au contribuit la influenţarea cursului de schimb valutar. Totodadă, liderul ALDE a anunţat că până la finalul lunii se vor termina discuţiile şi OUG va fi modificată

„Au fost alte elemente care au contribuit la influenţarea cursului de schimb. Alte elemente, aş spune temerile unor operatori, fie din domeniul bancar, fie din alte zone, legate de OUG 114. Am accelerat discuţiile, am avut întâlniri şi am încercat să preiau de la diferite sectore problemele pe care le au legate de OUG 114. Cred că săptămâna viitoare ne vom concentra pe zona energetică şi de telecomunicaţii, ca până la sfârşitul lunii să facem o ouă rundă de consultări cu operatorii din domeniu şi apoi urmează partea administrativă. Adică Guvernul va promova OUG. În cazul în care nu am termina, atunci s-ar putea să fie prorogat termenul de aplicare, dar cred că o să terminăm până la 31 martie”, a declarat peşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, miercuri, la Digi24.

Tăriceanu a mai spus că discută şi cu docial-democraţii şi a anunţat că vor mai fi întâlniri pe acest subiect zilele următoare.

„Nu e decuplat (PSD de la discuţii - n.r.). Chiar azi am vorbit cu colegii din PSD, o să avem zilele următoare întâlniri. O consultare a avut loc şi înainte de adoptarea OUG. Eu, şi fost prim-ministru, şi ca preşedintele unui partid liberal ma interesează sa discut aceste probleme. Nu exista niciun fel de intenţie de atitudine ostilă. Astăzi, vorbeam cu ministrul Finanţelor, domnul Teodorovici şi i-am propus ca în zilele următoare să facem o întâlnire au asociaţia oamenilor de afaceri, care a venit cu nişte propuneri extraordinar de bune. Cred ca este şi în interesul nostru. Guvernul urmăreşte sa-şi maximizeze veniturile, să elimine evaziunea fiscală”, a adăugat Tăriceanu.

Şi preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat sâmbătă că în a doua parte a lunii Guvernul ar putea adopta o Ordonanţă de Urgenţă care să completeze OUG 114/2018, după ce vor fi găsite soluţii acceptate de toate părţile din domeniile bancar, energie şi opratorii de telefonie mobilă.

Miercuri, la cursul valutar, media afişată de BNR a fost de 4.76 lei/euro.

Tăriceanu, despre repatrierea aurului: Trebuie discutat cu BNR. S-ar putea să existe o justificare

Călin Popescu Tăriceanu a declarat, miercuri, că să existe o discuţie cu reprezentanţii BNR în privinţa repatrierii aurului, ca aceştia să dea explicaţii de ce o parte din rezerva de aur este ţinută în străinătate. Liderul ALDE a susţinut că poate există o justificare a acestei decizii a BNR.

„Trebuie făcută după părerea mea o discuţie cu Banca Naţională care poate să dea nişte explicaţii de ce se şine o parte din rezerva de aur în ţară, de ce o parte se ţine în străinătate, care este practica în alte ţări. Trebuie aceste lucruri să le discutăm să le înţelegem mai bine. La sfârşit putem să tragem concluzii. Vedem ce fac ţările mari din UE, ude îşi ţin rezervele? Şi le ţin în străinătate? S-ar putea ca ţinutul unei părţi din rezervă în străinătate să aibă o justificare, şi anume să reprezinte o garanţie că această rezervă există, cu toate că BNR este o instituţie independent, ea nu este sub controlul nimănui”, a declarat Călin Popescu Tăriceanu, la Digi 24.

El a adăugat: „Nu trebuie să îi împuşcăm pe cei care vin cu o idee care poate este corectă. O discuţie cu experţi cred că ar lămuri acest subiect. ”.

Reacţia liderului ALDE vine ca reacţie a faptului că preşedintele PSD, Liviu Dragnea, şi senatorul PSD Şerban Nicolae au depus, miercuri, 27 februarie, un proiect prin care Banca Naţională a României (BNR) să repatrieze 91,5% din aurul depozitat de România în străinătate, respectiv peste 56 de tone de aur, reiese din datele actuale. Mai exact, proiectul de lege depus miercuri vizează modificarea şi completarea Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României.

În prezent, România are rezerve de aur, care fac parte din rezervele internaţionale, de aproape 103,7 tone, respectiv 103.697 de kilograme şi 790 grame de aur fin, reprezentând 9-10% din rezervele internaţionale ale ţării. Cantitatea de aur din rezervă nu s-a schimbat decât marginal din 2007 până în prezent, dar valoarea ei a crescut de la 1,6 miliarde euro în 2007 la 3,7 miliarde euro în decembrie 2018. Circa 60%, peste 61,2 tone, este la Banca Angliei, în custodia BNR.

Faţă de aceste niveluri, reiese că proiectul de act normativ propune ca România să mai păstreze rezerve de aur în străinătate de 5,185 tone, iar repatrierea să fie de peste 56 de tone, respectiv 91,5% din cantitatea actuală aflată în străinătate.

