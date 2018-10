Tăriceanu, vizită în Coreea cu ocazia împlinirii a 10 ani de la semnarea Parteneriatului Strategic

În perioada 12-17 noiembrie, o delegaţie condusă de Călin Popescu Tăriceanu se va afla într-o vizită oficială, la Seul, Republica Coreea, la invitaţia preşedintelui Adunării Naţionale a Republicii Coreea, Moon Hee-sang, cu ocazia sărbătoririi a 10 ani de la semnarea Parteneriatului Strategic.

25 afişări

Vizita a fost aprobată luni, în cadrul Biroului Permanent al Senatului.

Potrivit Memorandumului Intern prezentat în şedinţa Biroului Permanent, vizita are ca obiectiv dezvoltarea cooperării parlamentare.

„În perioada 12-17 noiembrie a.c va avea loc vizita oficială la Seul, Republica Coreea, a unei delegaţii conduse de către domnul Călin Popescu Tăriceanu, preşedintele Senatului, la invitaţia domnului Moon Hee-sang, preşedintele Adunării Naţionale a Republicii Coreea. Vizita are loc sub auspiciile sărbătoririi a zece ani de la semnarea Parteneriatului Strategic şi are ca obiectiv dezvoltarea cooperării parlamentare. În acest sens, domnul preşedinte va fi însoţit de reprezentanţi ai tuturor Grupurilor politice din Senatul României. Totodată, vizita âşi propune să contribuie la impulsionarea relaţiilor economice româno-coreene şi include o importanţă delegaţie de oameni de afaceri şi reprezentanţi ai unor comisii judeţene care dispun de parcuri industiale, cu scopul atragerii de investiţii, inclusiv în contextul relocării firmelor coreene post Brexit”, se arată în scrisoarea aprobată în BP.

Potrivit sursei citate, cheltuielile necesare cazării vor fi suportate de Coreea, iar cheltuielile pentru deplasare vor fi suportate de membrii delegaţiei oamenilor de afaceri şi reprezentanţii comisiilor judeţene.

Delegaţia română va fi formată din preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, senatorul PSD Nicolae Avram, senatorul PSD Gheorghe Marin, liderul grupului ALDE din Senat, Daniel Zamfir, senatorul PNL Ioan Cristina, senatorul UDMR Fejer Laszlo-Odon si senatorul USR George Maurissi.

Delegaţia oficială va fi însoţită de consilierul diplomatic al Cabinetului Preşedintelui, Gruia Jacotă, consilier la Cabinetul Preşedintelui Marian Oancă şi consilierul parlamentar DGCPE Marcel Piţigoiu.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.