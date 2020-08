Tătaru, contrazis de Firea în scandalul stimulentelor de 2.500 de lei pentru cadrele medicale: Lista a fost trimisă. „Să se plătească!”

Primarul general al Capitalei a intervenit astăzi în scandalul privind stimulentele de 500 de euro promise de guvern şi de preşedinte cadrelor medicale în timpul crizei generată de noul coronavirus.

„Cerem respect pentru cadrele medicale! S-a promis un stimulent financiar, sa se plateasca! Nu este corect sa se arunce vina acolo unde nu exista! Situatia este similara si in alte zone din tara. Am luat legatura cu mai multi primari si presedinti de consilii judetene care au spitale in administrare. Toti si-au facut datoria”, a spus Gabriela Firea pe Facebook.

Referitor la declaratiile ministrului Sanatatii, Nelu Tataru, potrivit carora institutia pe care o conduce nu a primit pana in prezent de la niciun spital lista cu numele celor care se califică pentru plata stimulentului de 2.500 de lei brut şi că aşteaptă încă listele de la conducătorii unităţilor sanitare, Primaria Capitalei, prin ASSMB a respins acuzatiile ministrului Sanatatii.

„Cele trei spitale din subordinea ASSMB care au fost desemnate COVID-19 sau suport COVID-19 au transmis către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) situaţiile cu toate informaţiile necesare, după cum urmează: Spitalul Clinic Colentina - la data de 07.04.2020, Spitalul de Boli Infecţioase şi Tropicale „Dr. Victor Babeş” – la data de 21.04.2020 şi Spitalul Clinic de Nefrologie „Dr. Carol Davila” – la data de 08.05.2020”, potrivit unui comunicat de presă.

Stimulentul de 2.500 de lei brut urmează a fi plătit de către spitale abia după ce sunt decontate de către CNAS.