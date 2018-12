TAXA PE LĂCOMIE | Dragnea despre companiile cu profit foarte mic: Nu vor să plătească în ţară. Nu-s nebun, sunt patriot

Liviu Dragnea a declarat, joi seară la Antena 3, că sunt companii care au cifre uriaşe de afaceri, de miliarde de euro, însă profituri foarte mici, puţin peste 1%, nevrând să plătescă impozitul în România. Liderul PSD a precizat că va prezenta situaţia acestor companii.

„Noi discutăm de companii care au cifre uriaşe de miliarde euro şi care au profituri foarte, foarte mici, 1 şi ceva la sută. Înseamnă că au o problemă cu managementul. Să le aplicăm OUG 9. De exemplu, Coca Cola, o companie foarte mare, de ce această companie nu îşi ascunde profitul? Are 14%. De ce celalte companii au profit puţin peste 1% şi îşi ascund profitul?”, a afirmat Liviu Dragnea, joi seară la Antena 3.

Acesta a mai spus că va prezenta, la un moment dat, situaţia tuturor acestor companii, precizând că „nu-s nebun, sunt patriot”.

„Sunt companii foarte mari cu istorie de zeci de ani. Eu am văzut cât drag şi dor au faţă de România. Cum susţin ei Centenarul. Ca să înţelegem, profitul acela le rămâne tot lor, dar nu vor să plătească în ţară. Să prezentăm situaţia în aşa fel încât să vedem toată cifra de afaceri şi profitul rămas din impozitul pe profit în România al tuturor acestor companii. Eu nu-s nebun, sunt patriot”, a completat Dragnea.

Liderul PSD a dat exemplul unui mare lanţ de magazine din România care în loc să cumpere produse de la producători din ţara noastră, preferă să ia din alte ţări, cum ar fi Bahamas. Deşi preţul este mai mare în Bahamas, lanţul de magazine preferă să cumpere de acolo produse deoarece nu vrea să declarare profitul în România.

„Maniera în care se exportă profiturile. Vorbim de un lanţ de magazine, pentru că magazinul de colţ nu prea mai există, trebuie să merge colo să luăm produsele acelea naturale, eco, bio şi foarte scumpe. Un lanţ de magazine poate cel mai mare. În România există fabrica aceea de sucuri îl produce cu 0,90 lei pe sticlă şi îl dau cu 2,7 lei. Nu aici e problema. Lanţul respectiv de magazine nu îl cumpără de aici. Acelaşi suc se fabrică şi în România. Vine acest lanţ de magazine care nu vrea să ia de aici, ia din Bahamas, cu 2,2 lei şi îl vinde cu 2,7 lei. Dacă l-ar lua de aici, profitul ar rămâne în România. Îl ia de acolo şi profitul rămâne acolo, în paradisul fiscal. Are firma lor şi firma lor cumpără de unde o cumpăra şi îi vinde lui cu 2,2 lei şi partea aia mare de profit rămâne acolo care e de fapt paradis fiscal, deci nu plăteşti”, a explicat Dragnea.

Dragnea: Aştept de la Guvern ca să vedem câţi bani au făcut băncile împrumutând statul

Preşedintele PSD Liviu Dragnea a declarat, joi seară la Antena 3, că aşteaptă de la Guvern să arate poporului român câţi bani au câştigat băncile din împrumuturile pe care le-au acordat statului.



„Aştept de la Guvern ca să vedem şi noi ca popor domnule câţi bani au făcut băncile împrumutând statul. Orice stat de împrumută de la bănci. Dar de ce să nu fac altceva? Să mă împrumut de la români? Să fie obligaţiuni şi atunci şi eu am de câştigat şi românii. Randamentul de e de şapte ori mai mare decât în media UE. Sigur că noi acum când începem să luăm măsuri sar o grămadă, pentru că ai făcut 5,6 miliarde lei profit într-un an. E ok. Nu era nicio problemă dacă făceai banii aceştia împrumutând economia. Dacă e făcut. De asta vorbim de lăcomie”, a afirmat Liviu Dragnea, joi seară la Antena 3.

Liderul PSD a spus că România, „dacă nu este colonie” trebuie să intervină cu măsuri fiscale, pentru că este vorba despre resursele şi economia ţării noastre.

„Dacă nu este colonie trebuie să intervii. Noi vorbim despre resursele României care am văzut că sunt acolo şi cum ajung acolo ca şi preţ. Sunt zeci de miliarde făcute în Romînia ca cifre de afaceri. Foarte bine. Să le facă şi economia din România câştigă totuşi foarte puţin. Chiar suntem proşti. De aceea am vrut să înţeleagă toată lumea când spuneam că nu mai vreau ca România să fie sat fără câini”, a completat Dragnea.

Referitor la preţul la gaze, preşedintele social-democrat a spus că Guvernul trebuie să vadă cum a ajuns producătorul să transforme preţul de 40 lei, printr-un artificiu, să ajungă la 100 de lei.

„Noi ce am spus? Domnule, 40 de lei e un preţ care îţi acoperă ţie producătorul toate costurile. Atunci ne dă economia un plafon. Punem aici să nu mai vândă, că el din 40 de lei făcea dintr-un artificiu, abracadra, la 100 de lei. Eu sper ca Guvernul să vadă cum ajungea la preţul acela. (...) Dacă pui 68 de lei, această sumă pe lanţ nu se mai duce mai departe, pentru că intervine ANRE, ca pentru consumatorul casnic să meargă pe preţul fixat, iar pentru cel industrial să intervină ANRE şi să se facă şi în legătură cu preţul gazului care vine din import”, a conchis Liviu Dragnea.

Guvernul a adoptat, pe 21 decembrie, printr-o Ordonanţă de Urgenţă (OUG), „taxa pe lăcomie”, prin care băncile plătesc un impozit pe active, dacă nivelul ROBOR aplicat creditor depăşeşte 2%.

Iniţial, în proiectul de act normativ, impozitarea începea de la un nivel al ROBOR de peste 1,5% pentru indicele la 3 luni şi la 6 luni.

Taxa de lăcomie va fi de 0,1%, pentru un ROBOR aplicat creditelor de 2-2,5%, de 0,2% pentru 2,5-3%, de 0,3% pentru 3-3,5%, de 0,4% pentru 3,5-4%, iar pentru nivelurile de peste 4% ale ROBOR cu 0,5% va fi aplicat în plus o cotă de 0,2.

Consilierul pe probleme economice al premierului, Darius Vâlcov, a declarat că, prin noua OUG care prevede modificări fiscale, cei care au contribuit la Pilonul II vor putea opta doar pentru Pilonul I (cel de stat), dacă au contribuit cinci ani la Pilonul II. De asemenea, pentru această trecere la Pilonul I nu va fi plătit niciun comision.

Totodată, prin noua OUG, administratorii de fonduri pot investi banii din Pilonul II de pensii în proiecte public-private.

Ordonanţa de urgenţă privind măsurile fiscale prevede şi plafonarea la 68 de lei a preţului la gaze şi energie electrică pentru următorii 3 ani pentru toţi consumatorii casnici.

Darius Vâlcov a explicat că acest nivel va fi plafonat şi pentru consumatorii industriali, pentru următorii trei ani, însă acesta va fi „un mix între preţul de 68 de lei pentru consumatorii industriali, preţul de import şi cost de înmagazinare”. Acesta a precizat că prin această măsură statul român nu câştigă niciun ban în plus, ci dimpotrivă „bugetul de stat va fi văduvit de aproximativ 1,5-2 miliarde de lei”.

Vâlcov a mai spus o taxă de 2% pe cifra de afaceri va fi plătită de către toate companiile din energie, pentru a compesa pierderea de circa 2 miliarde de lei la bugetul de stat.

