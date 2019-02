TAXA PE LĂCOMIE | Tăriceanu: Există şi posibilitatea unei prorogări a termenului

Preşedintele Senatului Călin Popescu Tăriceanu a declarat, miercuri, la Parlament, în contextul în care există discuţii în privinţa OUG 114 în domeniul fiscal, că „taxa pe lăcomie” pentru bănci poate fi amânată printr-o Ordonanţă de Urgenţă.

„Nu am discutat acest lucru concret, dar o să discutăm şi această chestiune. Sigur că termenul de aplicare de intrare în vigoare a OUG nu este iminent, dar există şi această posibilitate, a unei prorogări a termenului”, a declarat, miercuri, la Parlament, preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, întrebat dacă săptămâna viitoare ar putea fi dată OUG pentru amânarea „taxei pe lăcomie”, prevăzut în ordonanţa 114.

Călin Popescu Tăriceanu a adăugat, referitor la audierea de marţi a reprezentanţilor BNR în Parlament, că este căutată o soluţie alternativă de stabilire a ROBOR, iar în funcţie de acest aspect, taxele pe care le plătesc băncile ar putea fi modificate.

„Ieri, am avut o lungă discuţie cu reprezentanţii BNR şi acolo am discutat mai muolte aspecte legate de taxa pe care OUG 114 o pune pe ROBOR. Primul element este faptul că comitetul de supraveghere macroprudenţială alcătuit din reprezentanţi ai BNR şi ai Ministerului Finanţelor studiază o soluţie alternativă a modului în care este stabilit astăzi ROBOR-ul. (...). Ar fi o soluţie să găsim un calcul al ROBOR pe baza mediilor tranzacţiilor efectuate în ultima perioadă. Acest Comitet va analiza dacă există o soluţie mai bună. Ieri, la discuţia cu băncile sugestia implicită a fost că s-ar putea accepta o taxă pe anumite active, şi, în funcţie de diferenţialul între dobânda la credite şi dobânda la depozite. (Dacă se redefineşte ROBOR, nu mai are sens taxa pe ROBOR? - n.r.) Sunt două lucruri. Este o taxă pe activele bancare, de care şi BNR a spus, da, şi noi am observat această taxă, nu este o invenţie în România, se practică în toate ţările din Europa. Al doilea element este legarea acestei taxe de ROBOR. Care ROBOR? Actualul ROBOR sau un alt ROBOR care ar putea fi calculat pe media tranzacţiilor efective efectuate în ultima perioadă”, a explicat Tăriceanu.

Mugur Isărescu, guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR), a participat , marţi, alături de întreg Consiliul de Administraţie al BNR, la audierea de la comisiile Senatului programată pentru data de 12 februarie. La şedinţă fost prezent şi Călin Popescu Tăriceanu. El a spus că a acuza că se fac manipulări pe piaţa interbancară însemnă a acuza şi Trezoreria statului că participă la aceste manipulări.

Guvernatorul BNR a menţionat că piaţa interbancară este una „esenţială pentru aprovizionarea cu lichiditatea a economiei României, pentru plata salariilor şi pentru echilibrele de pe piaţa valutară”.

Guvernul a adoptat pe 21 decembrie OUG privind măsurile fiscale, numită şi OUG privind „taxa pe lăcomie”.

Principalele prevederi: Preţul la gaze şi energie electrică va fi plafonat pentru 3 ani de zile; impozitarea activelor băncilor dacă ROBOR este mai mare de 2%; mişcorarea comisionului fondului de pensii private de la 2,5 la 1% şi majorarea taxei pe viciu în domeniul jocurilor de noroc cu 2% din cifra de afaceri.

