Teodor Meleşcanu, al doilea om în stat. Fostul ministru, susţinut de PSD, a fost ales preşedinte al Senatului: „Sunt membru ALDE şi sper că voi contribui la o relansare a partidului”/ Tăriceanu anunţă că va sesiza CCR | VIDEO

Senatorul ALDE Teodor Meleşcanu a fost ales preşedinte al Senatului, obţinând în turul II 73 de voturi. Propunerea aparţine PSD. Meleşcanu, a declarat, marţi, după ce a fost validat în funcţia de preşedinte al Senatului, că speră să poată contribui la o relansare a partidului. El a afirmat că nu îşi permite la vârsta lui să „facă alte partide”.

UPDATE Dăncilă: Votul de azi certifică faptul că PSD are în continuare majoritate în Parlament

Premierul Viorica Dăncilă a afirmat, marţi, după validarea lui Teodor Meleşcanu în funcţia de preşedinte al Senatului, că votul din plen certifică faptul că PSD încă are majoritate în Parlament.



Felicitări domnului Teodor Meleşcanu pentru alegerea în funcţia de preşedinte al Senatului României! Votul de astăzi certifică faptul că PSD are în continuare majoritate în Parlament şi că, aşa cum am spus şi aseară, avem curajul şi încrederea să venim la vot cu un nou guvern. Am ales să îl sprijinim pe domnul Meleşcanu pentru a ne reconfirma buna-credinţă şi asumarea programului de guvernare cu care am pornit în 2016, precum şi respectul faţă de cei care au preferat să nu fugă de responsabilităţi. Ieşirea de la guvernare a fost luată de un grup restrâns din ALDE, iar votul de astăzi - precum şi dorinţa domnului Meleşcanu şi a altor colegi de menţinere a acestei guvernări - confirmă faptul că sunt mulţi oameni responsabili în acest partid care respectă angajamentul pe care ni l-am luat, împreună, în faţa oamenilor”, a scris Dăncilă, pe Facebook.

Liderul PSD a adăugat că partidul îşi va continua activitatea în ciuda atacurilor.

„În ciuda tuturor speculaţiilor şi a atacurilor candidaţilor de profesie, noi continuăm pe drumul pe care am pornit, cel al respectului faţă de români şi al împlinirii promisiunilor făcute”, a adăugat Dăncilă.

UPDATE Meleşcanu: Sunt membru ALDE şi sper că voi putea contribui la o relansare a partidului

„Sunt membru al ALDE, şi sper din tot sufletul că voi putea să contribui la o relansare a partidului” (...) „Să fim serioşi, la vârsta mea, doar nu vă închipuiţi că încep să fac partide...”, a afirmat Teodor Meleşcanu.

Teodot Meleşcanu a declarat că, în ciuda comentariilor cum că participarea sa pentru candidatură, din partea PSD, ar fi o greşeală, acesta a afirmat că „Regimul senatorior şi deputaţilor le dă dreptul de a candida pentru orice funcţie în Parlament.”

Întrebat dacă va merge în instanţă în cazul excluderii sale din partidul ALDE, noul şef al Senatului a declarat că există argumente în cazul acestei situaţii.

„Bineînţeles, am suficiente argumete dacă se ajunge la aşa ceva.”, a conchis Teodor Meleşcanu.

UPDATE Meleşcanu: Votul trebuie să fie determinant, nu jocurile de culise în interesul câtorva

Teodor Meleşcanu a declarat, marţi, după ce a fost ales în funcţia de preşedinte al Senatului, că în politică, votul cetăţeanului trebuie să fie determinant, nu jocurile politice în interesul altora şi deviza oricărui politician trebuie să fie ”să facem cât mai mult, câtor mai mulţi”.



”Este datoria noastră să asigurăm cadrul legislativ necesar continuării guvernării de o manieră constituţională legală şi eficientă în interesul cetăţeanului. Am ferma convingere că în politică votul cetăţeanului trebuie să fie determinant şi nu jocurile de culise în interesul câtorva. Dragi colegi, v-am mai spus-o şi o repet că orice politician responsabil trebuie să aibă deviza să facem cât mai mult, câtor mai mulţi”, a declarat, marţi, în încheierea şedinţei de plen, Teodor Meleşcanu.

Noul şef al Senatului le-a mulţumit celor care l-au votat, dar şi celor care nu au făcut-o şi i-a asigurat că va fi un preşedinte echilibrat.

”Doresc să mulţumesc în primul rând tuturor celor care m-au votat şi vreau să dau asigurări pentru cei care nu m-au votat sau chiar m-au atacat că voi fi un preşedinte echilibrat. Vârsta, experienţa şi integritatea mea le pun în slujba Parlamentului, obiectivul meu fiind recăpătarea respectului şi încrederii cetăţenilor în această instituţie. În diferitele funcţii pe care le-am avut în decursul timpului şi care nu au fost puţine, am avut privilegiul să lucrez cu tot spectrul politic românesc în ultimii 30 de ani. Este o experienţă pe care o pun necondiţionat la dispoziţia poporului român. De altfel, în toată activitatea mea politică, am servit ţara mea, poporul meu şi niciodată interesele politicienilor momentului înainte de a fi membru de partid, sunt român, sunt membru al grupului ALDE şi voi depune toate eforturile pentru a asigura continuitatea eficientă a actului de guvernare conform mandatului dat de alegători în programul PSD-ALDE din 2016”, a afirmat Meleşcanu.

Teodor Meleşcanu a conchis cu: ”La începutul discursului, v-am promis echilibrul meu, iar acum în încheiere vă cer tot sprijinul pentru a face din Parlamentul României o instituţie de elită în sistemul democratic românesc. Vă mulţumesc.”

UPDATE Tăriceanu anunţă că va sesiza CCR privind alegerea lui Meleşcanu la şefia Senatului

Călin Popescu Tăriceanu a anunţat că modul în care a fost ales Teodor Meleşcanu la şefia Senatului încalcă regulamentul de funcţionare a forului legislativ, fapt pentru care intenţionează să sesizeze Curtea Constituţională în acest sens.



„Constatăm, cei din grupul ALDE că această alegere s-a făcut cu încălcarea Regulamentului Senatului. Acest lucru nu va rămâne fără urmări. Vom face sesizare la CCR”, a afirmat Călin Popescu Tăriceanu, în plen, după ce a fost ales Teodor Meleşcanu la şefia Senatului.

UPDATE Teodor Meleşcanu a fost ales preşedinte al Senatului, cu 73 de voturi. Alina Gorghiu a obţinut 59 de voturi

„134 senatori şi-au exprimat votul. două voturi au fost nule. Teodor Meleşcanu 73 voturi. Gorghiu 59 de voturi. Ca urmare a faptului că a întrunit la al doilea tur de scrutin votul majorităţii senatorilor prezenţi este ales în funcţia de preşedinte al Senatului, domnul Teodor Meleşcanu”, a anunţat senatorul USR George Dircă, membru în comisia de numărat al voturilor.

Alina Gorghiu le-a mulţumit senatorilor pentru susţinere.

„E o bătălie pe care idn punctul meu de vedere a pierdut-o PSD. Aţi pierdut şefia Senautului pentru un om din alt grup parlamentar. Mă bucur că putem spune ferm că partidele de opoziţie au dat dovadă de coerenţă, de coeziune şi au făcut un prim pas pentru succesul moţiunii de cenzură”, a afirmat Gorghiu, după rezultatul votului.

La primul tur au fost 67 voturi pentru Teodor Meleşcanu, 49 pentru Alina Gorghiu, 13 pentru Ion Popa şi cinci voturi nule.

Potrivit articolului 23 din regulamentul Senatului: „Preşedintele Senatului este ales, prin vot secret, cu buletine de vot pe care sunt înscrise, în ordinea descrescătoare a mărimii grupului parlamentar, numele şi prenumele tuturor candidaţilor propuşi de liderii grupurilor parlamentare. Fiecare grup parlamentar poate face o singură propunere. Este declarat ales preşedinte al Senatului candidatul care a întrunit, la primul tur de scrutin, votul majorităţii senatorilor prezenţi”.

Totodată, regulamentul prevede că „dacă niciun candidat nu a întrunit numărul de voturi necesar se organizează noi tururi de scrutin, la care participă primii 2 candidaţi care au obţinut cel mai mare număr de voturi sau, după caz, toţi candidaţii care s-au clasat pe primul loc, la egalitate de voturi, ori primul clasat şi toţi candidaţii care s-au clasat pe locul al doilea, cu un număr egal de voturi. Este declarat ales preşedinte al Senatului candidatul care a obţinut votul majorităţii senatorilor prezenţi. Constatarea rezultatelor votului şi întocmirea procesului-verbal se fac de către o comisie constituită din câte un reprezentant al fiecărui grup parlamentar”.

Pe 2 septembrie Călin Popescu Tăriceanu a demsionat din funcţia de preşedinte al Senatului, interimatul fiind preluat de senatorul PSD Şerban Valeca.

UPDATE Meleşcanu nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru şefia Senatului. Urmează turul al doilea

Teodor Meleşcanu nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi ales preşedintele al Senatului. Astfel, este organizat turul al doilea în care candidaţii principali sunt Teodor Meleşcanu şi Alina Gorghiu.

„Teodor Meleşcanu a întrunit 67 de voturi. Alina Gorghiu a adunat 49 de voturi. Ion Popa a adunat 13 voturi. Ca urmare a faptului că nu s-a întrunit la primul tur de scrutin votul majorităţii nu e declarat câştigător niciunul dintre candidaţi”, a declarat în plen senatorul USR George Dircă.

El a anunţat cei doi candidaţi.

„Candidaţii care vor participat la al doilea tur de scrutin sunt domnul Teodor Meleşcanu şi doamna Alina Gorghiu”, a spus Dircă.

Grupul ALDE a anunţat că o va susţine la şefia Senatului pe Alina Gorghiu.

Fostul ministru de Externe Teodor Meleşcanu avea nevoie de 68 de voturi ca să fie ales la şefia Senatului.

UPDATE Teodor Meleşcanu a obţinut cel mai mare număr de voturi pentru şefia Senatului

Potrivit informaţiilor MEDIAFAX, Teodor Meleşcanu a obţinut 67 de voturi din totalul voturilor senatorilor prezenţi.

Alina Gorghiu, propunerea PNL a obţinut 49 de voturi, în timp ce Ion Popa, propunerea ALDE a obţinut doar 13 voturi.

Votul a fost secret.

Potrivit articolului 23 din regulamentul Seatului: „Preşedintele Senatului este ales, prin vot secret, cu buletine de vot pe care sunt înscrise, în ordinea descrescătoare a mărimii grupului parlamentar, numele şi prenumele tuturor candidaţilor propuşi de liderii grupurilor parlamentare. Fiecare grup parlamentar poate face o singură propunere. Este declarat ales preşedinte al Senatului candidatul care a întrunit, la primul tur de scrutin, votul majorităţii senatorilor prezenţi”.

Totodată, regulamentul prevede că „dacă niciun candidat nu a întrunit numărul de voturi necesar se organizează noi tururi de scrutin, la care participă primii 2 candidaţi care au obţinut cel mai mare număr de voturi sau, după caz, toţi candidaţii care s-au clasat pe primul loc, la egalitate de voturi, ori primul clasat şi toţi candidaţii care s-au clasat pe locul al doilea, cu un număr egal de voturi. Este declarat ales preşedinte al Senatului candidatul care a obţinut votul majorităţii senatorilor prezenţi. Constatarea rezultatelor votului şi întocmirea procesului-verbal se fac de către o comisie constituită din câte un reprezentant al fiecărui grup parlamentar”.

UPDATE UDMR a anunţat că o susţine pe Gorghiu. USR nu şi-a exprimat opţiunea

Senatorii îşi votează la ora transmiterii acestei ştiri conducerea. PNL a propus-o pentru şefia Senatului pe Alina Gorghiu, variantă susţinută şi de UDMR. USR nu şi-a exprimat opţiunea. ALDE l-a propus pe Ion Popa, în timp de PSD a venit cu Teodor Meleşcanu.



Potrivit articolului 23 din regulamentul Seatului: „Preşedintele Senatului este ales, prin vot secret, cu buletine de vot pe care sunt înscrise, în ordinea descrescătoare a mărimii grupului parlamentar, numele şi prenumele tuturor candidaţilor propuşi de liderii grupurilor parlamentare. Fiecare grup parlamentar poate face o singură propunere. Este declarat ales preşedinte al Senatului candidatul care a întrunit, la primul tur de scrutin, votul majorităţii senatorilor prezenţi.

Dacă niciun candidat nu a întrunit numărul de voturi necesar se organizează noi tururi de scrutin, la care participă primii 2 candidaţi care au obţinut cel mai mare număr de voturi sau, după caz, toţi candidaţii care s-au clasat pe primul loc, la egalitate de voturi, ori primul clasat şi toţi candidaţii care s-au clasat pe locul al doilea, cu un număr egal de voturi. Este declarat ales preşedinte al Senatului candidatul care a obţinut votul majorităţii senatorilor prezenţi. Constatarea rezultatelor votului şi întocmirea procesului-verbal se fac de către o comisie constituită din câte un reprezentant al fiecărui grup parlamentar”.

UPDATE Tăriceanu: Consideraţi că Meleşcanu nu face parte din ALDE

Călin Popescu Tăriceanu a anunţat, marţi, în plen, că nu pot exista două propuneri din partea aceluiaşi grup parlamentar pentru funcţia de preşedinte al Senatului şi că dacă PSD îşi menţine propunerea, atunci va trebui să considere că Teodor Meleşcanu nu face parte din ALDE.



„ Domnule preşedinte de şedinţă, stimaţi colegi, avem o problemă procedurală serioasă întrucât regulamentul Senatului prevede clar că alegerea preşedintelui se face pe baza propunerilor grupurilor parlamentare în ordinea mărimii grupurilor, câte o propunere de fiecare grup. Vreau să luaţi act că grupul ALDE îşi exercită dreptul de a avea propria propuere, în persoana domnului Ion Popa. Nu pot exista două propuneri din partea aceluiaşi grup. Domnul Meleşcanu poate fi candidatul PSD cu condiţia să nu facă parte din grupul ALDE”, a declarat Călin Popescu Tăriceanu, în plen.

El a adăugat că PSD trebuie să considere că Teodor Meleşcanu nu mai face parte din ALDE dacă îl propune la şefia Senatului.

„Vreau oficial să anunţ în plenul Senatului că propunerea ALDE este domnul senator Ion Popa. dacă dumneavoastră persistaţi cu propunerea, atunci vă rog să consideraţi că domnul Meleşcanu nu face parte din grupul ALDE şi prin urmare în distribuirea posturilor din BP noi avem dreptul să ne exercităm opţiunea conform coeficientului pe care îl avem”, a adăugat Tăriceanu.

PSD a anunţat în plen că propunerea partidului pentru funcţia de preşedinte al Senatului este Teodor Meleşcanu.

ALDE îl propune pe senatorul Ion Popa.

Preşedintele de şedinţă, Şerban Valeca, a afirmat că „fiecare grup parlamentar poate face o singură rpopunere conform articolului 23 (1) din regulamentul Senatului”.

Potrivit articolului 23 din regulamentul Seatului: „Preşedintele Senatului este ales, prin vot secret, cu buletine de vot pe care sunt înscrise, în ordinea descrescătoare a mărimii grupului parlamentar, numele şi prenumele tuturor candidaţilor propuşi de liderii grupurilor parlamentare. Fiecare grup parlamentar poate face o singură propunere. Este declarat ales preşedinte al Senatului candidatul care a întrunit, la primul tur de scrutin, votul majorităţii senatorilor prezenţi. Dacă niciun candidat nu a întrunit numărul de voturi necesar se organizează noi tururi de scrutin, la care participă primii 2 candidaţi care au obţinut cel mai mare număr de voturi sau, după caz, toţi candidaţii care s-au clasat pe primul loc, la egalitate de voturi, ori primul clasat şi toţi candidaţii care s-au clasat pe locul al doilea, cu un număr egal de voturi. Este declarat ales preşedinte al Senatului candidatul care a obţinut votul majorităţii senatorilor prezenţi. Constatarea rezultatelor votului şi întocmirea procesului-verbal se fac de către o comisie constituită din câte un reprezentant al fiecărui grup parlamentar”.

UPDATE Meleşcanu: Tăriceanu a fost propus de grupul PSD şi ales la şefia Senatului, el fiind de la liberali

Teodor Meleşcanu a declarat, întrebat dacă se afiliază grupului senatorilor PSD, că în 2016 Călin Popescu Tăriceanu a fost propus de grupul PSD şi ales preşedinte al Senatului, deşi acesta era de la liberali.

„Nu, nu e vorba de nici o afiliere, aduceţi-vă aminte că domnul Tăriceanu a fost propus de către grupul PSD şi ales preşedintele Senatului în 2016 şi vă rog să vă aduceţi de asemenea aminte că atunci când şi-a dat demisia domnul Antonescu, domnul Tăriceanu a fost propus de către PSD, dânsul fiind la liberali şi a ocupat postul de preşedinte al Senatului”, a afirmat Teodor Meleşcanu, întrebat marţi la Parlament dacă se afiliază grupului senatorilor PSD.

Chestionat dacă va rămâne propunerea PSD pentru şefia Senatului, senatorul ALDE a răspuns: „Aşa am înţeles dacă s-a hotărât şi astăzi şi s-a reconfirmat ieri”.

Fostul ministru de Externe a precizat că nu va demisiona din ALDE.

Întrebat dacă pot fi doi candidaţi din partea ALDE pentru şefia Senatului, în condiţiile în care regulamentul prevede că fiecare formaţiune un singur candidat, Meleşcanu a replicat: „Da, fiecare grup politic”.

Preşedintele ALDE Călin Popescu Tăriceanu a afirmat, marţi, că regulamentul prevede că nu pot exista două propuneri din acelaşi grup senatorial pentru şefia forului legislativ.

Senatorii dezbat şi votează, marţi, propunerile pentru funcţia de preşedinte al Senatului. Şedinţa este în desfăşurare la ora transmiterii acestei ştiri.

Biroul Permanent a decis săptămâna trecuta ca preşedintele Senatului să fie votat marţi, 10 septembrie.

Tot marţi, înainte de plen, va exista o altă şedinţă a Biroului Permanent în Senat.

Premierul Viorica Dăncilă a anunţat, luni seara, că PSD a stabilit în Comitetul Executiv al partidului, să îl susţină în continuare pe Teodor Meleşcanu pentru funcţia de preşedinte al Senatului. Liderul social-democraţilor a precizat că e încrezătoare că senatorii PSD vor vota conform deciziei CEx.

ALDE a stabilit susţinerea lui Ion Popa pentru funcţia de preşedinte al Senatului, a anunţat Călin Popescu Tăriceanu.

De asemenea, propunerea PNL pentru şefia Senatului este Alina Gorghiu. Senatorul liberal are susţinerea UDMR şi a PMP.

Kelemen Hunor a declarat, săptămâna trecută că UDMR ar susţine candidatura liberalului Alinei Gorghiu pentru şefia Senatului, dacă aceasta va exista. Totodată, Kelemen Hunor a afirmat că maghiarii resping numirea lui Teodor Meleşcanu la conducerea forului superior al Parlamentului.

Şi liderul PMP Eugen Tomac a anunţat că partidul o va susţine pe Alina Gorghiu pentru această funcţie.

Călin Popescu Tăriceanu a demisionat din funcţia de preşedinte al Senatului.

Interimatul a fost preluat de senatorul PSD de Argeş Şerban Valeca.

