Teodorovici îi sfătuieşte pe colegii din partid să nu se lase păcăliţi: Să aveţi încredere că la centru nu există niciun fel de fisură

Preşedintele executiv al PSD Eugen Teodorovici le-a spus colegilor din partid, vineri la Constanţa să nu se lase păcăliţi, deoarece în echipa de conducere a partidului nu există niciun fel fisuri.

„Să aveţi încredere că la centru nu există niciun fel de fisură. Oricine încearcă să vă inducă această idee, că există o fisură în echipa de la centru, nu vă lăsaţi păcăliţi. Este o echipă care a început de mult împreună şi este o echipă care va merge foarte mult de acum împreună”, a declarat Eugen Teodorovici, vineri, în cadrul Conferinţa de alegeri a Organizaţiei Judeţene Constanţa.

În spaţiul public au apărut informaţii potrivit cărora Eugen Teodorovici ar fi avut discuţii în contradictoriu la ultima şedinţă a Guvernului.

Cu altă ocazie, Teodorovici a precizat, întrebat despre subiect că nu a fost o dispută cu premierul, ci cu cei care se ocupă de organizare.

„Nu a fost nicio dispută în şedinţa de Guvern. (...) A fost cafeaua rece. Trebuie să vă spun acest lucru şi am fost nemulţumit. Am avut o chestiune pe care am adresat-o celor care se ocupau de acest lucru. Nu a fost cu domnul prim-ministru, nu avem dispute în şedinţa de Guvern. Discutăm înainte, discutăm în permanenţă şi suntem deschişi, spre nemulţumirea multora”, a explicat Eugen Teodorovici, joi, la Argeş.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.