Teodorovici ironizează ultimatumul ALDE: M-a iertat Biserica pe mine, d-apăi ALDE nu mă poate ierta?

Ministrul Finanţelor Eugen Teodorovici a ironizat, luni, ultimatumul dat de ALDE pentru ca PSD să vină cu un nou program de guvernare şi o echipă guvernamentală restructurată, precizând că "m-a iertat Biserica pe mine, dar păi ALDE să nu poată să mă ierte".

”Cred că mai bine face fiecare şi vedem dacă pe urmă suntem gând la gând cu bucurie. Trebuie să fie un plan cu astfel de măsuri. Până la 31 august trebuie ca toate ministerele să ne trimită toate aceste elemente, analize interne făcute de fiecare minister în parte vis-a-vis de cheltuieli, vis-a-vis de venituri şi o să le postez în mod public. (...) M-a iertat Biserica pe mine cu taxa, dar păi ALDE să nu poată să mă ierte. Nu este un ultimatum, este o dată corectă”, a declarat, luni, după şedinţa de Guvern, ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici.

Eugen Teodorovici a mai declarat că obligaţia lui de ministru de Finanţe este ca ţinta de deficit să se menţină la 2,76%. ”Dacă am sta cu toţii să comentăm ce se întamplă zilnic în viaţa publică în România, oricum o facem foarte des şi mult prea mult faţă de cât ar fi normal să o facem, înseamnă că ne-am ocupa numai de aceste lucruri. Azi (luni-nr.), Guvernul a adoptat această rectificare bugetară, cu această propunere s-au purtat discuţii cu colegii din ALDE. Chiar eu am avut azi dimineaţă discuţii în acest sens, s-au înteles lucrurile, eu am prezentat în şedinţa de Guvern o situaţie mult mai clară şi mai bine elaborată din toate punctele de vedere comparativ de ce spun colegii de la ALDE, pentru că era obligaţia mea ca ministru de Finanţe să informez toţi colegii miniştri, pe doamna prim-ministru vis-à-vis de ceea ce trebuie făcut pentru ca ţinta de deficit să se menţină la 2,76 ca acel indicator macro să fie respectat. Nu este uşor, dar nu înseamnă că este imposibil. Totuşi suntem un guvern politic şi nu cred că până acum există vreun argument care să dea crezare acestor zvonuri”, a adăugat Teodorovici.

Reacţia ministrului de Finanţe vine în condiţiile în care ALDE a transmis, luni, prin intermediul unui într-un comunicat de presă, că rectificarea bugetară adoptată de Guvern este nerealistă, iar rezultatul exerciţiului bugetar arată „incapacitatea administrativă de a pune în aplicare marile proiecte de investiţii stabilite”.

Formaţiunea condusă de Călin Popescu Tăriceanu a cerut o „reformă a instituţiilor statului, un nou program de guvernare, precum şi o echipă guvernamentală restructurată care să aibă ca principal atu competenţa".

Preşedintele ALDE Călin Popescu Tăriceanu i-a dat ultimatum premierului Viorica Dăncilă ca până pe 20 august „să pregătească şi să prezinte un set de măsuri care să răspundă acestor deziderate”.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.