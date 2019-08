Theodor Paleologu a fost desemnat candidatul PMP la prezidenţiale. Mihail Neamţu, purtător de cuvânt al partidului

Fostul ministru al Culturii Theodor Paleologu a fost desemnat, duminică, candidatul PMP la alegerile prezidenţiale. El şi-a criticat adversarii politici. Mihail Neamţu a fost validat, totodată, pentru funcţia de purtător de cuvânt al partidului şi al campaniei prezidenţiale.

„Îmi propun să fac din această campanie electorală ceva cu totul nou, anume un imens exerciţiu pedagogic la scara întregii naţiuni. Vor fi cursuri pro-bono la scară naţională şi convingerea mea este că totul începe şi se termină cu educaţia. Educaţia va fi una dintre marile mele teme de campanie. Eu consider că e destul de ruşinos faptul că doi foşti profesori nu sunt în stare să vorbească fără fiţuici, anume citesc prost texte proaste scrise de consilieri proşti. De aceea am considerat că e important să mă implic. Nu aveam această dorinţă iniţial, dar am considerat că trebuie să o fac pentru că e vorba de cum ne prezentăm faţă de noi înşine, dacă ne convine ca disputa să fie în ultimă instanţă între două persoane care nu au cu adevărat autonomie şi anvergura necesară pentru funţcia de preşedinte al României”, a declarat Theodor Paleologu, la finaţul şedinţei Colegiului Naţional al PMP.

El a adăugat că „niciodată PSD nu a avut un candidat atât de slab şi cred că este important să întoarcem această foaie”.

Totodată, Theodor Paleologu a afirmat că, fiind diplomat şi fost ambasador, consideră că poate coordona „cu adevărat politica externă a României”.

În cursa internă a PMP pentru alegerile prezidenţiale a fost şi Mihail Neamţu, care şi-a anunţat însă retragerea sâmbătă seara. În sondajele interne, Theodor Paleologu era favorit pentru a candida la alegerile din luna noiembrie. Exista însă o tabăra care îl prefera pe Neamţu.

