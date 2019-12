Tomac anunţă că PMP va avea propriul candidat pentru Primăria Capitalei: Nu vom accepta improvizaţii

Eugen Tomac a anunţat, duminică, pe Facebook, că PMP va avea propriul candidat la alegerile pentru Primăria Capitalei. El susţine că partidul are cel puţin trei candidaţi mai buni decât cei anunţaţi de USR şi PLUS.

„Alegerile de la Bucureşti vor da tonul pentru parlamentarele din toamna anului viitor. Observ că alianţa USR-PLUS are deja doi candidaţi pentru fotoliul de Primar General, nu unul. PNL, partidul care a obţinut cele mai multe voturi la ultimele alegeri în Bucureşti, nu şi-a anunţat poziţia privind localele, deşi are o voce care poate să intre oricând în competiţie, cu susţinere din partea Preşedintelui reales. Cheia pentru viitorul Capitalei este însă la PMP. Avem cel puţin trei candidaţi mai buni decât cei anuntaţi sau decât cei care îşi doresc să candideze din partea altor partide. Nu vom accepta niciun fel de improvizaţie, Capitala are nevoie de un primar cu largă susţinere şi de aceea vom face tot ce ne stă în putinţă pentru a le da bucureştenilor ceea ce merită şi ceea ce aşteaptă de la un Primar General”, a scris Tomac, pe Facebook.

USR Bucureşti l-a validat, sâmbătă, pe Nicuşor Dan drept candidatul filialei la Primăria Generală a Capitalei.

Tot sâmbătă, Dacian Cioloş a spus că PLUS nu renunţă la Vlad Voiculescu şi va încerca să convingă celelalte partide de dreapta să îl susţină.

Ludovic Orban a afirmat, duminică, faptul că e prematur ca partidele de dreapta să vorbească despre nominalizarea unui candidat unic la alegerile locale.

Şi Gabriela Firea a anunţat, duminică, faptul că va candida pentru un nou mandat la Primăria Capitalei.

