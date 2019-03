Traian Băsescu, despre Rareş Bogdan: Calitatea de a da din gură o are. Sunt surprins că PNL importă oameni/ Ce spune despre fuziunea PNL-PACT

Traian Băsescu a declarat, luni, că Rareş Bogdan, care deschide lista PNL la europarlamentare, are „calitatea de a da din gură”, însă în politică ceea ce spui trebuie să se mai şi întâmple. Fostul preşedinte a adăugat că este surprins de faptul că liberalii importă oameni din afara partidului.

„Calitatea de a da din gură o are. Politica este ca din când în când din ce dai din gură să se mai şi întâmple. Eu nu sunt decât surprins de opţiunea de a aduce tot timpul din afară. Au dispărut Anca Boagiu, chiar şi Adriana Săftoiu din peisaj, Cătălin Predoiu”, a afirmat Traian Băsescu, luni seară la TVR 1.

Acesta a adăugat că PNL urmăreşte să îşi salveze scorul prin importul unor oameni pe liste, referindu-se la Rareş Bogdan, care deschide lista la europarlamentare şi locul 3, Siegfried Mureşan, care a trecut de la PMP la PNL.

„Acum şi-au importat un jurnalist de pe piaţa liberă. Nu urmăresc nimic. Să se salveze la scor. Pe mine mă surprinde că nu au găsit şi mă surprinde relaxarea cu care fac asta. Locurile 1 şi 3 sunt ocupate de importurile acestea. Astea nu sunt decizii colective. Sunt decizii luate de un singur om şi nu îi suflă nimeni lui Orban. Nimic. Vi se pare că are ceva în cap Ludovic Orban? Cum să aduci capul de listă din import? Locul 3 din import? Candidatul la Primăria Capitalei din import? Eu nu ştiu cum vor mobiliza partidul, teritoriul. Eu m-am uitat că sunt în politică. Mă uitam cînd a ieşit Orban din Consiliul Naţional să anunţe lista. Blaga, pe locul 3, era pitit pe undeva. Acum la anunţarea cnandidatului PPE la şefia Comisiei Europene, pe Blaga l-au pus pe ultimul scaun din dreapta pe prezidiu. E Vasile Blaga v-a servit partidul ca pe o farfurie cu mici”, a completat Băsescu.

El a mai spus că în cazul în care „PDL nu se vărsa în PNL azi era partid de 22-25% fără nicio problemă, pentru că are structuri. Da, dar nu e suficient (să pui primari din fostul PDL pe lista la europarlamentare – n.r.)”.

Liberalii au validat, joia trecută, lista candidaţilor PNL la alegerile pentru Parlamentul European.

Lista candidaţilor eligibili, validaţi de PNL este următoarea: 1. Rareş Bogdan, jurnalist Realitatea TV, 2. Mircea Hava, primar Alba Iulia, 3. Siegfried Mureşan, europarlamentar, 4. Daniel Buda, europarlamentar, 5. Adina Vălean, europarlamentar, 6. Vasile Blaga, fost co-preşedinte PNL, fost preşedinte PDL, 7. Dan Motreanu, fost deputat, fost secretar general PNL, 8. Gheorghe Falcă, primar Arad, 9. Cristian Buşoi, europarlamentar, 10. Marian-Jean Marinescu, europarlamentar, 11. Vlad Nistor, 12. Mihai Ţurcanu, europarlamentar, 13. Violeta Alexandru, 14. Ligia Ionescu Popescu, 15. Laura Dumitru.

Băsescu, despre fuziunea PNL-PACT: Liberalii să aibă grijă ce şi-au băgat în partid

Traian Băsescu i-a avertizat pe liberali să aibă grijă ce şi-au băgat în partid, referindu-se la fuziunea PNL cu PACT, formaţiunea condusă de Sebastian Burduja. Fostul preşedinte a precizat că Burduja este la fel ca Siegfried Mureşan, un om care „se caţără pe funcţii”.



„Să îi dorim succes. Eu am fost odată la această organizaţie a lui Burduja, când eram preşedinte. Cred că el era încă student şi făcuse organizaţia studenţilor care vin să salveze România. Pe urmă nu am mai călcat pe acolo. Nu mi-a plăcut atmosfera de acolo. Burduja s-a folosit de organizaţie ca să se caţere în funcţie. E tot un Siegfried Mureşan. Liberalii să aibă grijă ce şi-au băgat în partid. Nu mi-a plăcut ce construia el. De fapt el a fost interfaţa cu organizaţia”, a afirmat Traian Băsescu, luni seară la TVR 1.

Acesta a adăugat că Siegfried Mureşan, care a plecat de la PMP la PNL, şi Cristan Preda, care era tot la PMP iar acum este în PLUS, partidul lui Dacian Cioloş, sunt nişte oameni fără caracter.

„Nu eu nu am avut mână bună, ei nu au avut caracter. L-am întrebat de fiecare dată. <Siegfried vezi că mă duc la Cotroceni. Eşti de acord să te propun premier?> – <Da>, mi-a spus. Al doilea guvern, îl sun îi spun <te-aş propune. Ai fi de acord să te propun, prevenindu-l că şansele sunt mici?>. <Da, domnule preşedinte, vă mulţumesc>. Când i s-a părut că e mai bine la PNL, a uitat. Am primit lecţia cu tineretul cu ocazia asta. Trebuie să aduci oameni tineri, dar cu caracter. Ca să poţi constata dacă au şi caracter trebuie să îi ţii puţin, nu să îi pui deodată în demnităţi înalte şi când vă spun asta, vă spun cu gândul la faptul că ne-a făcut un mare rău. Pentru că ne-a mai plecat un europarlamentari, nu mai avem dreptul la oameni în secţiile de votare. Cu moralitatea asta afişată, faţă de fapte distanţa e lungă. ADN-ul (lui Siegfried Mureşan - n.r.) era în regulă, caracterul era slab, acolo nu am ghicit-o”, a conchis Băsescu.

Liderul liberalilor Ludovic Orban a anunţat, luni, fuziunea PNL cu Partidul Acţiunea Civică a Tinerilor (PACT), condus de Sebastian Burduja, iar protocolul va fi semnat şi aprobat, zilele următoare, în forurile statutare ale partidelor.

La rândul său, liderul PACT, Sebastian Burduja, a declarat că cele două partide vor face o echipă pentru a reduce numărul de români care pleacă din ţară.

