Traian Băsescu propune legalizarea prostituţiei în România pentru diminuarea traficului de persoane

Traian Băsescu a declarat, vineri, că o soluţie pentru diminuarea traficului de persoane în România este aceea a legalizării prostituţiei. Fostul preşedinte a afirmat că punerea sub protecţie a femeilor cu această profesie ar însemna sănătate pentru ele şi partenerii lor şi taxe plătite către stat.

„Va fi un proces îndelungat de ani de zile, zeci de ani poate pană când vom pune sub control traficul de persoane. România a fost retrogradată la ţări care trebuiesc monitorizate încontinuu. Vom stă aşteptând de la guvern la guvern să vedem dacă se rezolvă lucrurile, în condiţiile în care suntem cei mai mare furnizori de carne vie din UE. Eu propun o soluţie imediată. (...) Nu se vor transofrma prin legalizarea prostituţiei nciodată lucruri bune, dar în momentul de faţă femeile astea, de multe ori minore, sunt exploatate de nişte ticăloşi care dimineaţă sau de două ori pe noapte se duc şi le iau banii, le împing zece bărbaţi într-o noapte, le ţin încuiate prin cine ştie ce camere fără buletin, paşaport, bani sau telefon şi la urmă le vând altui proxenet de multe ori”, a declarat Traian Băsescu, la Digi24.

Fostul preşedinte a afirmat că legalizarea prostituţiei nu înseamnă un lucru bun, dar ar pune sub protecţie femeile cu astfel de ocupaţie.

„ Eu propun să le punem sub protecţia statului. Atâta timp cât o soluţie rapidă că o parte mai mare din femeile astea să fie protejate este să le punem sub protecţia statului, legalizând lucrurile. Asta înseamnă sănătate şi pentru ele şi pentru parteneri, asta înseamnă că vor plăţi din veniturile lor 10% către stat cum plăteşte orice cetăţean, iar restul de bani o să rămână la ele. Va fi poliţie locală probabil care nu va permite intrarea proxenetilor şi a celor puşi să facă scandal sau să le bată, să le agreseze. Eu nu vorbesc de legalizare că înseamnă că deja devine un lucru bun. Rămâne un lucru rău, dar înseamnă punerea sub protecta statului a acestor femei”, a adăugat Băsescu.

