Trump le-a ordonat celor mai mari producători de maşini din SUA să facă ventilatoare pulmonare: "Aţi pierdut timpul până acum"

Donald Trump, preşedintele Statelor Unite, le-a cerut producătorilor de maşini americani să facă ventilatoare pulmonare. El a invocat un act din timpul războiului coreean şi l-a atacat pe şeful General Motors.

Trump a spus că "General Motors a pierdut timpul aiurea până acum", dar şi că "şi-a închis în mod stupid unele fabrici".

Iniţial, Donald Trump a spus că nu este nevoie de invocarea actului, pentru că toate companiile vor ajuta voluntar. Totuşi, criza provocată de cele 100.000 îmbolnăviri l-a determinat să îşi schimbe atitudinea.

Trump a mai spus despre Mary Barra, CEO-ul General Motors, că a dus compania într-o stare de dezordine completă.

General Motors a anunţat vineri că începând cu aprilie va livra 10.000 ventilatoare pe luna.

General Motors MUST immediately open their stupidly abandoned Lordstown plant in Ohio, or some other plant, and START MAKING VENTILATORS, NOW!!!!!! FORD, GET GOING ON VENTILATORS, FAST!!!!!! @GeneralMotors @Ford