De la satiră politică până la a candida la primăria sectorului 1 din Bucureşti sunt doar 2.000 de semnături de strâns. Este istoria lui Tudor-Helmut Schinagel-Costea, care a decis că „nu are, dar vrea” să fie primar.



Nici soţia nu ştie despre ideea neobişnuită, însă este susţinut de gaşca de prieteni să candideze la aceste alegeri locale. Au şi reuşit să adune primele 500 de semnături.



Programul electoral contrastează puternic cu mesajele uniforme şi monotone ale politicienilor clasici. Dacă Tudor ajunge primar la sectorul 1, atunci digitalizarea va însemna Counter-Strike, Red Alert sau SimCity pentru funcţionari, legalizarea marijuanei pentru rezindeţii sectorului, construirea Catedralei Mântuirii Sectorului 1, unde divinitatea principală va fi chiar el.



Sediu grupului de iniţiativă „N-am, dar vreau” este într-un pub. Acolo am ajus şi am surprins o şedinţă a staff-ului de campanie.

„Noi, cetăţeni oneşti şi sănătoşi la cap, noi ştim clar că aceştia (primarii n.r.) ajung într-o zonă unde ei capătă o informaţie, care îi ajută să se îmbogăţească.”, a declarat Alexandru Dumitrescu, purtător de cuvânt al grupului de iniţiativă.

„Eu vreau să ajung acolo să iau secretul primarilor şi să-l aduc către populaţie, către locuitorii sectorului 1”, a spus la rândul său Tudor-Helmut Schinagel-Costea, candidat „N-am, dar vreau”