UDMR, despre legea offshore: Nu putem fi de acord ca România să primească doar redevenţa

Deputatul UDMR Benedek Zacharie a declarat, luni, în plen, că formaţiunea maghiară va vota o lege offshore „echilibrată” şi nu poate fi de acord ca statul român să primească doar redevenţa din exploatarea gazelor din Marea Neagră, aşa cum au propus investitorii.

„Grupul parlamentar al UDMR sprijină adoptarea unei legi echilibrate din punct de vedere al câştigurilor financiare atât pentru statul român cât şi pentru concesionar. Considerăm normal ca investitorilor să le asigurăm un climat stabil şi predictibil pe un orizont rezonabil de timp, dar la fel de normal considerăm că statului român şi implicit fiecărui cetăţean al acestei ţări i se cuvine un beneficiu just pentru resursele subsolului. Nu putem fi de acord cu varianta iniţială a proiectului de lege, prin care statului român îi revenea numai redevenţa din exploatarea bogăţiilor din Marea Neagră, varianta agreată de investitori”, a declarat deputatul UDMR Benedek Zacharie, în plen, în prezenţa ministrului Energiei, Anton Anton, în cadrul unor dezbateri legate de legea offshore la Ora Guvernului.

Benedek a menţionat că UDMR susţine extinderea reţelelor de distribuţie a gazelor naturale către populaţie.

„Din punctul de vedere al UDMR extinderea sistemelor de distribuţie a gazelor naturale la o proporţie cât mai ridicată a populaţiei este obligatorie. În prezent în ciuda resurselor existente în ciuda istoriei îndelungate exploatării gazelor naturale totuşi abia 33% din populaţie are acces la această sursă de energie, adică 2,5 milioane de gospodării din cele aproximativ 8 milioane. Există ţări în Uniunea Europeană în care un procent de 80% din populaţie are acces la gazele naturale fără ca aceste state să dispună de resurse comparabile cu ale României. Tocmai de aceea amendamentul nostru are ca scop finanţarea proiectelor de construire sau extindere a sistemelor locale de distribuţie a gazelor naturale din sumele încasate în urma exploatărilor din Marea Neagră”, a precizat deputatul UDMR.

Acesta i-a cerut ministrului Energiei să fie prezent la dezbaterile din comisii pe legea offshore.

„Deciziile mari, importante din punctul de vedere a exploatării bogăţiilor solului şi subsolului, decizii care vor afecta vieţile cetăţenilor şi finanţele ţării pe mai multe decenii nu se pot lua fără simulări de calcul, fără prezentarea mai multor scenarii, astfel încât votul să fie dat în cunoştinţă de cauză. Domnule ministru, sperăm ca de data aceasta, adică mâine, în cadrul şedinţei comune a comisiilor de specialitate a Camerei Deputaţilor, Guvernul va prezenta aceste calcule din care să reiasă în mod transparent estimări ale veniturilor statului român pe perioada derulării contractelor de exploatare. Grupul parlamentar al UDMR va vota o lege adoptată în condiţii de transparenţă care asigură un echilibru financiar corect între interesele statului român şi interesele investitorilor”, a conchis deputatul UDMR.

Liderul deputaţilor PSD Vasile Suciu şi viceliderul deputaţilor UDMR, Szabo Odon, au declarat, luni, pentru MEDIAFAX, că lideri ai celor două formaţiuni politice au avut discuţii, în ultimele zile, despre legea offshore. UDMR susţine exploatarea, dar aşteaptă să vadă varianta finală din comisii.

Delegaţiile PSD-ALDE au agreat, pe 17 octombrie, într-o discuţie de peste două ore, la Parlament, forma finală a legii offshore care va intra „de principiu” în dezbaterile din comisiile de specialitate.

Camera Deputaţilor a votat, pe 3 octombrie, retrimiterea la Comisii a Legii offshore care stabileşte criteriile exploatării gazelor din Marea Neagră, decizia venind la solicitarea liderului UDMR, Kelemen Hunor. Astfel, deputaţii au aprobat cu 210 voturi „pentru” şi o singură abţinere, retrimiterea Legii offshore la Comisii, cu termen de dezbatere o săptămână.

Preşedintele comisiei de Industrii din Camera Deputaţilor, Iulian Iancu, a declarat pe 3 octombrie, în plen, că miza modificările aduse legii offshore este de „13,5 miliarde de dolari” şi că investitorii nu doresc să plătească statului român nici măcar „un dolar în plus faţă de redevenţă.

