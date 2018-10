Un consilier general PSD întăreşte bănuiala că Firea şi-a pierdut susţinerea: Comunicarea cu primarul general nu există. Nu mai votăm proiecte fără să fim consultaţi

Consilierul general PSD Marian Orlando Culea a declarat luni, pentru MEDIAFAX, că a pregătit o scrisoare deschisă în care o parte din consilierii social-democraţi din Primăria Capitalei arată că „nu mai sunt dispuşi să voteze proiectele fără să fie consultaţi” de primarul Gabriela Firea.

432 afişări

„La Consiliul General se întâmplă exclusiv ce vrea Primarul General. Niciunul dintre consilieri nu este consultat în legătură cu niciun fel de proiect, iar comunicarea între Primarul General şi consilierii generali PSD nu există. Nu are cum să mai continue o astfel de relaţie tensionată. Mai mulţi consilieri sunt nemulţumiţi, deocamdată nu au curaj să arate, însă vor ieşi şi vor arăta. Eu am fost cel care am considerat că nu mai este cazul să votăm toate proiectele doar aşa cum le vrea primarul general şi fără să fim consultaţi”, a declarat, luni, pentru MEDIAFAX, Marian Orlando Culea, liderul grupului consilierilor generali PSD.

Acesta a spus că va fi publicată o scrisoare deschisă în acest sens.

„Consilierii, cei care am luat atitudine şi care suntem cu partidul, am pregătit o scrisoarea deschisă, care va urma să apară vizavi de situaţia care există la nivelul PSD Bucureşti. Consilierii arată că nu mai sunt dispuşi să voteze proiectele fără să fie consultaţi, adică vor să voteze după propria conştiinţă şi ceea ce este bun pentru cetăţenii Bucureştiului şi în acord cu politica noastră”, a precizat Culea.

Întrebat câţi consilieri generali PSD s-au raliat demersului, social-democratul a răspuns: „Până la momentul acesta suntem doi consilieri care am fost de la început, mai sunt în discuţii şi alţi consilieri. Nu aş putea să vă dau un număr să nu se interpreteze, şi aşa situaţia e tensionată şi oamenii sunt destul de reţinuţi”.

Culea a indicat că s-a deschis în instanţă şi o acţiune de contestare a conducerii PSD Bucureşti.

„De când am luat atitudine, foarte mulţi lideri de partid au demarat o campanie de strângere de semnături, printre aceştia este şi dl Ghiulbelghian Florin, care înţeleg că a demarat o acţiune în instanţă şi membrii de partid au vrut să susţină şi ei acea acţiune în instanţă. A contestat, cumva, conducerea de la nivelul PSD Bucureşti, asta am înţeles că ar fi. M-au sunat preşedinţi de organizaţii locale, membri simpli, care înţeleg că vor o schimbare a conducerii PSD Bucureşti”, a spus acesta.

Consilierul general PMP, Lucian Iliescu, a declarat, pentru MEDIAFAX, că prefectul Speranţa Cliseru ar putea fi schimbat din funcţie, astfel încât următorul prefect să revoce mandatele consilierilor PSD excluşi din partid. Iliescu este de părere că Gabriela Firea şi-a pierdut majoritatea.

Viceprimarul Capitalei, Aurelian Bădulescu, a declarat, pentru MEDIAFAX, că decizia excluderii celor patru consilieri din PSD va trebui luată de organizaţia Municipiului Bucureşti. Bădulescu mai spune că excluderea se încadrează în „acelaşi siaj de hărţuire şi de nebunie care este în mintea unora din PSD”, lăsând să se înţeleagă faptul că cea hărţuită este Gabriela Firea, primarul general al Capitalei.

Conducerea PSD Sector 5 a exclus din partid patru consilieri generali „pentru voturi repetate împotriva intereselor legitime ale cetăţenilor”, după ce, recent, liderul organizaţiei, Daniel Florea, ceruse în CExN acelaşi lucru şi pentru primarul general al Capitalei, Gabriela Firea.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.