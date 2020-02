Un deputat a demisionat din PSD Arad după alegerea lui Mihai Fifor la şefia organizaţiei

„În urma alegerilor interne din data de 22 februarie, am decis să-mi depun demisia din funcţia de preşedinte al organizaţiei municipale PSD Arad. În primul rând, fac parte din echipa deputatului Dorel Căprar, iar principiile care m-au călăuzit în toţi aceşti ani în care am activat în cadrul PSD Arad mă obligă să fiu alături de această echipă, atât la bine, cât şi la rău. Am câştigat împreună atâtea bătălii, avem obligaţia de a fi împreună şi acum, la greu”, declară deputatul PSD Arad Adrian Todor, într-un comunicat remis MEDIAFAX.

De asemenea, având în vedere candidatura senatorului Mihai Fifor la funcţia de primar al Aradului, Adrian Todor consideră că „e firesc ca în fruntea organizaţiei municipale să fie instalată o persoană care să facă parte din nou a echipă”.

„Eu, personal, nu mă regăsesc în echipa care a câştigat alegerile la nivel de filială şi nu doresc să fiu o piedică în realizarea obiectivului noii conduceri judeţene, de a câştiga Primăria Aradului şi Consiliul Judeţean Arad. Nu în ultimul rând, vreau să-i asigur pe cetăţenii Aradului, atât pe cei care mi-au acordat votul la alegerile parlamentare din 2016, cât şi pe cei care nu m-au votat, că-mi voi face în continuare datoria în Parlamentul României, unde voi activa, ca şi până acum, în grupul PSD din Camera Deputaţilor“, adaugă deputatul PSD Arad Adrian Todor.

Mihai Fifor a fost ales, sâmbătă, la şefia PSD Arad, la conferinţa judeţean de alegeri care a durat şase ore. Deputatul Adrian Todor a anunţat de atunci că va demisiona din funcţia de preşedinte interimar al filialei Arad, pentru că nu se regăseşte în echipă.

