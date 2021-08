Un fost ministru de Interne se declară surprins de gestul lui Cîţu: Nu a cerut explicaţii despre avionul din Ucraina, care a pătruns ilegal în spaţiul aerian al României

Dragoş Tudorache a spus, la RFI, că Guvernul trebuie să dea explicaţii privind incidentul legat de presupusul avion de contrabandă din Ucraina care a intrat în România fără să fie depistat de autorităţi. Fostul ministru de Interne din Cabinetul tehnocrat se arată surprins că premierul Florin Cîţu nu a cerut explicaţii de la MAI şi MApN.

„Este un incident foarte grav şi foarte serios, dacă el s-a desfăşurat aşa cum au apărut relatările din presă şi în scrisoarea aceea a societăţii civile, pe care am citit-o şi eu şi care mi se pare că ridică o serie de întrebări către Ministerul de Interne foarte pertinente. E o chestiune care priveşte nu doar Ministerul de Interne şi Poliţia de Frontieră, priveşte şi Ministerul Apărării Naţionale, pentru că atunci când îţi intră o aeronavă neidentificată pe teritoriul ţării, trebuie să existe o reacţie din partea forţelor armate, tocmai pentru că suntem un stat modern, un stat serios, un stat NATO, care trebuie să aibă capacitate de reacţie pe măsură. Am şi eu întrebările mele şi aştept şi eu un răspuns din partea autorităţilor, pentru că trebuie să ştim ce s-a întâmplat exact acolo”, spune europarlamentarul USR PLUS, Dragoş Tudorache.

Fostul ministru de Interne se declară surprins că oficialii români au tăcut până acum, dar cel mai mult îl surprinde atitudinea lui Florin Cîţu.

„Pe mine m-a surprins de ce premierul Cîţu în primul rând nu a intervenit să solicite el însuşi de la cei doi miniştri, ministrul Apărării Naţionale şi ministrul de Interne, explicaţii, lămuriri, cu privire la acest incident. Am văzut că autorităţile ucrainene au reacţionat, forţele armate ucrainene au ridicat un avion de la sol, pentru a intercepta şi pentru a forţa aterizarea acelui avion, din ceea ce am văzut în presă relatat, ceea ce pe partea noastră nu s-a întâmplat. Deci trebuie să ştim a cui a fost responsabilitatea acolo, cine a ştiut sau cine nu a ştiut şi ar fi trebuit să ştie. Între Poliţia de Frontieră şi Forţele Armate Române trebuie să avem aceste explicaţii şi din punctul meu de vedere, Guvernul trebuie să le dea”, a mai spus Tudorache.​

Un presupus avion de contrabandă care a pătruns ilegal acum câteva zile în spaţiul aerian al României a fost interceptat la întoarcerea în Ucraina de către aviaţia militară a acestei ţări. Bucureştiul nu a oferit nici un fel de explicaţie oficială până acum.