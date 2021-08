Un nou adversar pentru Dan Barna şi Dacian Cioloş. Senatorul Irineu Darău şi-a anunţat candidatura la şefia USR PLUS: "Partidul nu este într-un punct deloc bun”

„Îmi anunţ candidatura la preşedinţia USR PLUS. Fac acest pas, deloc uşor pentru mine, fiindcă la nivel personal consider că USR PLUS nu e este într-un punct deloc bun. După patru ani de când a fost creat acest partid, după o fuziune, după câteva luni la guvernare, suntem acum aproape la jumătatea scorului nostru maxim şi foarte aproape de scorul de la care am pornit în 2016. Cred că e nevoie de un aer proaspăt”, spune senatorul Irineu Darău.

El spune că este „candidatul membrilor USR şi PLUS”.

„De ce mi-e teamă pentru USR PLUS acum? Cred că există un risc foarte mare ca povestea PNŢCD să se repete şi în 2024 să fim foarte jos. (...) Cred cu tărie ca dacă-l mai avem pe Dan Barna preşedinte încă patru ani, preşedinte al USR PLUS şi virtual candidat la prezidenţiale, şansele noastre pentru 2024 sunt foarte puţine. Nu există niciun argument pentru care Dan Barna să ne poată convinge că ne va duce pe culmile gloriei ”, adaugă Darău.

Pentru preşedinţia USR PLUS şi-au anunţat candidatura Dan Barna şi Dacian Cioloş.

Întrebat de în iulie dacă va intra în cursă la congresul din octombrie, Dacian Cioloş a spus: „O să candidez, alături de Dan Barna. Sper să mai fie şi alţi candidaţi, pentru că asta înseamnă un partid viu”.