Un senator din opoziţie, despre propunerea lui Daniel Suciu la Justiţie: E ca şi cum pui un grădinar la Interne

Senatorul PNL Alina Gorghiu a declarat, vineri, că noile propuneri de interimari trimise de Viorica Dăncilă preşedintelui Klaus Iohannis reprezintă „o ofertă lamentabilă”. Liberalul a comparat propunerea de numire a lui Daniel Suciu la Justiţie cu numirea unui grădinar la Interne.

„Oferta este absolut lamentabilă, pentru că ăsta este executivul. Să-l pui pe Suciu la Justiţie interimar este ca şi cum pui un grădinar ministru la Interne. Nu are nici un fel de legătură interimatul propus de doamna Dăncilă cu competenţele necesare pe poziţia de ministru al Justiţiei, dar sigur v-aţi obişnuit să vedeţi în acest cabinet, de trei ani de zile, tot felul de oameni care nu au legătură cu competenţele necesare, obligatorii pentru portofoliul în care sunt propuşi. Numai dacă am avea plăcerea să-l audiem 10 minute în Comisia Juridică pe domnul Suciu cred că în afară de zâmbetele strâmbe, probabil că am plânge de ni s-ar rupe cămăşile pe noi de supărare că vedem un asemenea om care n-are legătură cu domeniul justiţiei”, a afirmat Alina Gorghiu, la Digi24.

Senatorul PNL susţine că în acest context deputatul PSD Florin Iordache, fost ministru al Justiţiei, pare „prezentabil”.

Liberalul a adăugat că Guvernul ar fi trebuit să lucreze la proiectul de buget de stat pentru 2020 sau rectificarea bugetară următoare, însă instituţia condusă de Viorica Dăncilă e preocupată cu moţiunea de cenzură şi cumpărarea parlamentarilor.

„Sunt nişte propuneri făcute de încropeala. Este un executiv care joi sper să-şi găsească finalul, să-şi strângă lucrurile de la Palatul Victoria şi să înceapă într-o formulă rezonabilă, o formulă viabilă şi o formulă funcţională, pentru că finalul de an ne prinde fără buget, probabil că nici nu vom avea la sfârşitul anului un buget, că înţeleg că prin ministere toată lumea se concentrează pe moţiune şi nu se concentrează pe proiectul de buget. De altfel nu a venit nici rectificarea, după cum ştiţi, ce să mai vorbim despre bugetul pe 2020. Vorbim despre toate proiectele blocate, vorbim despre lipsa de bani la buget, despre investiţii zero, dar doamna Dăncilă se concentrează pe cumpărarea parlamentarilor care au semnat moţiunea de cenzură”, a subliniat Gorghiu.

Premierul Viorica Dăncilă i-a trimis, vineri, preşedintelui Klaus Iohannis, noile propuneri de interimari, respectiv Daniel Suciu la Justiţie, Gabriel Leş la Interne, Nicolae Hurduc la Educaţie şi Eugen Teodorovici vicepremier pe probleme economice, au afirmat surse din partid, pentru MEDIAFAX.

„Propunerile au fost deja trimise”, au declarat surse din PSD pentru MEDIAFAX.

Potrivit surselor citate, ministrul Dezvoltării Daniel Suciu este propunerea PSD pentru funcţia de ministru interimar la Justiţie. Ministrul Apărării Gabriel Leş este propus pentru a prelua interimatul la Interne, în timp ce ministrul Cercetării Nicolae Hurduc e propunerea pentru Educaţie.

Totodată, PSD îl propune pe ministrul de Finanţe Eugen Teodorovici să preia interimatul la portofoliul pe probleme economice.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.