Un tribunal american consideră că programul de supraveghere NSA expus de Snowden a fost ilegal

O curte de apel federală din SUA a decis miercuri că programul controversat de supraveghere al Agenţiei Naţionale de Securitate (NSA) expus publicitaţii de fostul agent Edward Snowden era ilegal. După ce au negat iniţial că agenţia a colectat informaţii despre americani, oficialii au susţinut că spionajul a ajutat ţara să combată extremismul intern.

Curtea de Apel a declarat că programul, în cadrul căruia NSA a colectat şi analizat datele colective furnizate de companiile de telecomunicaţii, încalcă legea privind supravegherea informaţiilor externe şi reprezintă un act neconstituţional.

Seven years ago, as the news declared I was being charged as a criminal for speaking the truth, I never imagined that I would live to see our courts condemn the NSA's activities as unlawful and in the same ruling credit me for exposing them.



And yet that day has arrived. https://t.co/FRdG2zUA4U