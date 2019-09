USR îl validează pe Barna preşedinte al partidului în Congres, pe 14-15 septembrie, la Timişoara

Dan Barna va fi validat în funcţia de preşedinte al USR într-un congres al partidului care va avea loc la Timişoara, pe 14 şi 15 septembrie, potrivit unui comunicat de presă remis MEDIAFAX. Tot atunci se vor valida şi membrii Biroului Naţional şi Comisiilor Naţionale de Arbitraj şi Cenzori.

„În zilele de 14-15 septembrie 2019, la Timişoara, va avea loc al cincilea congres al partidului Uniunea Salvaţi România pentru validarea alegerilor interne pentru preşedintele USR şi alegerea noilor membri ai Biroului Naţional şi Comisiilor Naţionale de Arbitraj şi Cenzori. (...) Sâmbătă, după-amiază, va avea loc prezentarea candidaţilor BN, CNArb, CNCen, speed dating cu candidaţii la forurile de conducere şi procesul de votare. Rezultatele votului vor fi anunţate a doua zi, duminică, 15 septembrie, de la ora 9:30, într-o conferinţă de presă, susţinută de Dan Barna alături de membrii noului Biroul Naţional al USR”, transmite USR, într-un comunicat de presă remis MEDIAFAX.

Potrivit USR, la Congres vor participa aproximativ 800 de delegaţi şi observatori şi vor fi prezenţi toţi candidaţii la funcţiile interne ale partidului, în frunte cu Dan Barna, preşedintele ales al partidului.

„Congresul Naţional al USR se va încheia cu o întâlnire cu simpatizanţii Alianţei USR PLUS. Aceasta se va desfăşura în Piaţa Libertăţii, începând cu ora 18:00. Alături de Dan Barna vor fi pe scenă Vlad Voiculescu, deputatul USR Timiş Cătălin Drulă, Lavinia Aioanei (coordonator regional PLUS), Cristian Moş (preşedintele USR Timiş) şi Cristian Puşcaş (Secretar General al PLUS Timiş)”, se mai arată în comunicatul de presă.

Dan Barna a fost ales preşedintele USR pentru un nou mandat, prin vot electronic, arată un comunicat de presă al partidului. În cadrul scrutinului on-line, desfăşurat în perioada 1-5 septembrie, au votat 9.314 membri ai formaţiunii, iar Barna a obţinut 6.097 din voturi, însemnând 65.75%.

Cosette Chichirău şi Alexandru Surcel, contracandidaţii lui Dan Barna, au obţinut 2.907 (31.35%) şi respectiv 269 (2.90%) dintre voturilor membrilor USR.

