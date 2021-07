USR PLUS, atac la Nicuşor Dan: Să stopeze „mascarada” concursurilor din Primăria Capitalei

„USR PLUS Bucureşti îi solicită ferm primarului Nicuşor Dan să stopeze mascarada concursurilor din Primăria Capitalei. Primarul Nicuşor Dan a scos la concurs mai multe posturi de conducere din Primăria Capitalei şi instituţii din subordine, respectiv ASSMB, dar criteriile de participare sunt scrise cu dedicaţie”, susţin reprezentanţii USR PLUS.

Conform acestora, au fost demarate concursuri pentru postul de director al Direcţiei Management şi Structuri Unităţi Sanitare şi de director general al Administraţiei Străzilor Bucureşti.

„Viceprimarul USR PLUS, Horia Tomescu, i-a atras atenţia Primarului General încă din data de 8 iulie pe tema organizării concursurilor pentru posturile mai sus menţionate şi a primit asigurarea că acestea vor fi anulate deoarece au condiţii specifice restrictive, lucru care nu s-a întâmplat. USR PLUS nu poate lua parte la această mascaradă făcută cu dedicaţie pentru anumite persoane din PNL şi PMP”, au mai transmis reprezentanţii USR PLUS.

Aceştia atrag atenţia că criteriile publicate o dată cu dosarele de concurs sunt restrictive şi urmăresc calificarea unui număr cât mai mic de candidaţi pentru înscriere la concurs: „De exemplu: pentru concursul de director la ASSMB sunt necesari 15 ani vechime în specialitate şi 6 luni vechime în funcţie de conducere într-o instituţie publică”.

USR PLUS îi solicită public primarului Nicuşor Dan să suspende aceste concursuri, anunţând că în caz contrar „nu va ezita să întreprindă orice demers juridic necesar pentru remedierea acestei ilegalităţi şi reluarea concursurilor într-un mod corect”.