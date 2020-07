USR şi PNL Galaţi, susţinere reciprocă a candidaţilor la primărie şi consiliul judeţean

„Aici în zonă, în regiune, Galaţiul trebuie să devină numitorul comun, Galaţiul trebuie să devină centrul de dezvoltare a regiunii, de la municipiul Galaţi trebuie să pornească iniţiativele bune pentru comunitate. (...) Suntem în măsură să implementăm proiecte care să rezolve probleme comune ale gălăţenilor. Nu mai putem sta indiferenţi şi nu putem sta indiferenţi la problemele gălăţenilor”, a declarat preşedintele USR Galaţi, deputatul Bogdan Rodeanu.

Deputatul USR Bogdan Rodeanu va candida la Primăria municipiului Galaţi.

„Am lăsat orgoliile deoparte, am înţeles că mai mai presus de orice este interesul gălăţenilor. Am făcut acest pas înainte şi am dat dovadă de maturitate politică”, a declarat preşedintele PNL Galaţi, senatorul George Stângă, candidatul alianţei PNL-USR la funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Galaţi..