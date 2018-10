Vicepremierul Paul Stănescu şi directorul SPP, audiaţi din nou în Comisia de anchetă a SPP

Preşedintele Comisiei parlamentare de anchetă a SPP, Daniel Butunoi, a anunţat, marţi, că vicepremierul Paul Stănescu va fi audiat din nou în cadrul comisiei. De asemenea, şi directorul SPP, Lucian Pahonţu, va fi audiat în perioada următoare.

„De la ultima noastră întâlnire Comisia a mai desfăşurat trei şedinţe de audieri, care s-au canalizat în mod special pe aflarea adevărului şi îndeplinirea obiectivului stabilit. Acum două săptămâni l-am audiat pe prim -djunctul directorului SPP, pe domnul general Bălaşa. Am avut şi a doua zi o întâlnire cu caracter confidenţial în care am audiat trei cadre active ale SPP şi astăzi l-am audiat pe domnul Dumitru Voroneanu, şeful secţiunii de protecţie internă din cadrul SPP. Ţin să precizez că am fpcut un apel public către toţi ofiţerii şi toate cadrele SPP să îi asigur că această comisie are deschidere totală pentru aflarea adevărului. În viitorul apropiat va fi necesară o reaudiere a vicepremierului Paul Stănescu. A fost propunerea membilor PNL să supunem la vot această reaudiere. Niciun membru al comisiei nu a avut niciun fel de obiecţii, toată lumea a fost de acord. Porbabil că săptămâna viitoare sau peste două săptămâni domnul Paul Stănescu va trebui să revină în faţa comisiei şi poate o să reuşim să îl convingem să ne spună numele acelei persoane de la care s-a declanşat evenimentul şi înfiinţarea acestei comisii”, a declarat preşedintele Comisiei SPP, Daniel Butunoi, la finalul şedinţei de marţi a forului legislativ.

Butunoi a adăugat că la audierea de marţi a colonelului Dumitru Voroneanu, şeful secţiunii de protecţie internă din SPP, a spus membrilor Comisiei că nu au existat motive ca să fie declanşată o anchtă internă în cadrul SPP. nu Marţi, În cadrul Comisiei pentru verificarea posibilei implicări a SPP în activitatea unor partide politice, a fost aduiat colonelul Dumitru Voroneanu, .



„Conform spuselor domnului colonel Voroneanu, noi l-am întrebat dacă a existat în cadrul SPP o anchetă internă care să verifice aceste informaţii din presă de la dumneavoastră şi domnul Voroneanu ne-a precizat foarte clar că nu au existat motive care să declanşeze această anchetă internă, deoarece acea persoană nu face parte din nicio structură de informaţii. Atunci singura noastră sursă credibilă este domnul Paul Stănescu, care până acum ne-a confirmat că acea discuţie a existat, că persoana aceea există, ne-a confimat şi locul, că nu lucrează SPP şi că nu este o persoană publică. Totul se învârte în jurul acestui personaj. Va trebui până la urmă descoperit şi adus în faţa comisiei să ne confirme dacă mesajul transmis de dumnealui a fost din partea directorului SPP, domnul Pahonţu”, a adăugat preşedintele Comisiei de anchetă a SPP.

De asemenea, senatorul PSD a anunţat că până la încheierea activităţii Comisiei va fi audiat şi directorul SPP, Lucian Pahonţu.

„Intenţionăm să îl chemăm pe domnul Paul Stănescu poate reuşim să îl convingem să ne spună cine a fost mesagerul sau purtătorul acelui mesaj. Pe lângă asta, trebuie să determinăm, să stabilim dacă directorul sau vreo persoană din cadrul SPP a desfăşurat activităţi care să implice activitatea politică. Nu ne limităm doar la asta. Cred că e bine să ne facem datoria să îl întrebăm încă o dată. În luna decembrie, când ne va expira activitatea acestei comisii, vom putea depune şi un raport prin care vom explica foarte clar dacă sunt sau nu sunt probe, dacă directorul Serviciului a fost implicat în vreo decizie ăn viaţa politică sau nu. Cu siguranţă va fi audiat şi domnul Pahonţu, este greu să vă spun când se va întâmpla, dar sigur se va întâmpla. În săptămânile următoare probabil”, a conchis Butunoi.

Prima audiere în cadrul Comisiei de anchetă a SPP a vicepremierului Paul Stănescu a avut loc pe 2 octombrie. După audiere, Stănescu că probabil Lucian Pahonţu l-a ales pe el pentru că deţinea funcţii în PSD, unele pe care le are şi acum. Acesta a adăugat că nu are nevoie de serviciile SPP şi că primeşte note informative de la SRI.

Acesta a mai spus că întâlnirea dintre el şi prietenul său a avut loc „în biroul Ministerului Dezvoltării, nu a fost la o cârciumă sau în altă parte”.

„Nu face parte din niciun partid politic, am spus şi la Comisie, nu face parte din nicio structură militară, SPP, SRI, SIE, sau alte structuri”, a adăugat Stănescu despre prietenul său.

Vicepremierul a adăugat că este „100%” sigur că mesajul a venit de la Lucian Pahonţu dar nu are dovezi în acest sens. Vicepremierul a completat că încă din perioada Guvernului Tudose a renunţat la paza SPP, decizie pe care nu o regretă şi că primeşte informări şi se simte protejat de SRI.

Liderul PSD Liviu Dragnea a relatat, la începutul anului, că un prieten al vicepremierului Paul Stănescu a fost trimis de şeful SPP, Lucian Pahonţu, pentru a-i spune că Dragnea va fi "executat", iar Stănescu va fi "protejat" şi va ajunge preşedinte al social-democraţilor.

