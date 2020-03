Chirica: Decizia de a candida din partea PNL a fost firească. Nu putem alerga ca nişte lupi singuratici într-o junglă

Primarul Iaşului, Mihai Chirica, ales din partea PSD, devenit independent, a declarat, sâmbătă, pentru MEDIAFAX, că decizia de a candida din partea PNL a fost una firească, „venită pe un traseu de mai multă vreme”, deoarece „nu putem alerga ca nişte lupi singuratici într-o junglă”.

„Discutăm de aproape 3 ani de zile, de când ne căutăm o matcă în care să putem să ne continuăm proiectele pentru Iaşi şi pentru regiunea de Nord-Est. Am trecut şi prin Asociaţia Moldova se dezvoltă pe care am finalizat-o. Dorinţa noastră a fost de fiecare dată să repunem Iaşul şi Moldova pe harta proiectelor prioritare ale guvernărilor prezente şi viitoare”, a declarat, pentru MEDIAFAX, primarul Iaşului, Mihai Chirica, referitor la decizia sa de a candida din partea PNL.

Acesta este de părere că decizia „a venit într-un context favorabil şi pentru România”, care se află „la o răscruce de drumuri”.

„Nu putem face democraţie fără partide politice, nu putem alerga ca nişte lupi singuratici într-o junglă aşa cum este viaţa politică de astăzi. De aceea va trebui să facem o echipă puternică. Nu tind să primesc funcţii politice, nu le caut şi, sigur că da, nu am nevoie decât de sprijinul acestor formaţiuni politice prin care am trecut, aşa cum am spus de fiecare dată, pentru proiectele ieşenilor şi cele ale regiunii”, spune Chirica,

Despre echipa PNL Iaşi, Chirica spune că este una „frumoasă (...) chiar dacă au mai fost şi dispute”.

„Persoanele care nu au înţeles ce ne dorim de la acest oraş probabil că vor înţelege pe parcurs şi cred că putem să mergem mai departe”, a mai spus Mihai Chirica.

Biroul Politic Judeţean al PNL Iaşi a votat, sâmbătă, candidatura lui Mihai Chirica la Primăria Iaşului. Fostul social-democrat a fost susţinut de 28 de membri, trei s-au abţinut şi doi au votat „împotrivă”. Pentru preşedinţia CJ Iaşi este susţinut ministrul Mediului, Costel Alexe.

După această decizie, preşedintele PNL Iaşi, Marius Bodea, a demisionat din partid, după 22 de ani.

