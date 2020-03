Viorel Mocan după ce ANI l-a găsit incompatbil: Precizez în mod ferm că nu am fost incompatibil in nicio perioadă.

„Regie ieftină deja patentată! Presiune pusă pe apărare, mesaj clar de a mă retrage din echipa de apărare a doamnei Sorina Pintea! Am luat act de informaţiile difuzate în spaţiul public, în cursul acestei dimineţi, de către Agenţia Naţională de Integritate cu privire la soluţia adoptată în cauza în care se făceau verificări, cu toate că până la acest moment, mie, personal, nu mi-a fost comunicată, oficial, o soluţie în acest sens. Precizez în mod ferm că nu am fost incompatibil in nicio perioadă. Voi Contesta soluţia în instanţă, nu pentru că aş dori să ocup vreo funcţie publică, ci doar pentru a demonstra neregularităţile!”, a declarat Viorel Mocanu, potrivit unui comunicat de presă remis, joi, MEDIAFAX.

Acesta a adăugat că ANI nu a protejat datele cu caracter personal şi nu a anunţat persoana în cauză atunci când a anunţat public decizia.

„Dezavuez însă maniera în care o instituţie a statului alege să disemineze o astfel de informaţie cu privire la o posibilă soluţie dispusă, fără protejarea datelor cu caracter personal şi fără încunoştinţarea persoanei în cauză, în lipsa administrării oricăror probe în apărare, dar şi momentul în care o astfel de comunicare este realizata. Este cât se poate evident, pentru orice observator obiectiv şi imparţial, ca momentul ales pentru o astfel de soluţie si graba cu care se încearcă deturnarea atenţiei publice de la încălcările drepturilor omului comise de autorităţi în cazul doamnei Sorina Pintea nu sunt deloc întâmplătoare”, a completat Mocanu.

El a mai spus că nu ar proceda în acest fel, nici în calitate de avocat al Sorinei Pintea, nici pentru oricare alt om.

„În calitate de avocat al doamnei Sorina Pintea, aşa cum aş proceda în situaţia oricărui client pe care l-aş apăra, precizez în mod expres că refuz sa mă las influenţat de aceste intimidări şi presiuni şi voi rămâne consecvent misiunii mele. Suplimentar, secretarii de stat nu sunt membri ai guvernului si aceştia pot face parte din Consiliile de administraţie prin Memorandum aprobat in Guvern, exceptie distinctă - procedură care nu ţine de cel numit în CA”, a conchis Viorel Mocanu.

Agenţia Naţională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate în cazul fostului secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe Viorel Mocanu.

Potrivit unui comunicat transmis joi de Agenţia Naţională de Integritate, fostul secretar de stat s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 16 aprilie – 15 iulie 2019, întrucât a fost simultan secretar de stat şi membru în Consiliul de Administraţie al Companiei Naţionale de Transporturi Aeriene Române TAROM S.A.

Viorel Mocanu este avocatul Sorinei Pintea în dosarul în care fostul ministru este acuzată de luare de mită.

În acelaşi timp, el a fost acuzat că a schimbat pledoaria în dosarul lui Liviu Dragnea de la CEDO pentru ca fostul lider PSD să aibă câştig de cauză.

Pentru cele mai importante ştiri ale zilei, transmise în timp real şi prezentate echidistant, daţi LIKE paginii noastre de Facebook!

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.