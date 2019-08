Liderul PSD Viorica Dăncilă a declarat că a vrut un acord prin care să meargă pe liste comune cu ALDE la alegerile parlamentare de anul viitor din dorinţa de a nu rupe alianţa. Aceasta a relatat că s-a "izbit de un zid", neavând un dialog în acest sens.

"Am avut discuţii ca ALDE să rămână la guvernare. Nu cred că discuţia unei restructurări sau o guvernare care merge din inerţie, la care eşti parte, a fost motivul. Ne criticăm în interior şi ne laudă alţii din afara graniţelor ţării. Trebuie să le spun în premieră, am vrut un acord în care să oferim ALDE locuri la alegerile parlamentare, să mergem pe liste comune, tot în dorinţa de a nu rupe o alianţă şi de a fi de bună credinţă. M-am izbit de un zid. Nu am avut un dialog în acest sens. Condiţia «plec eu pleci şi tu» nu mi se pare o condiţie serioasă", a declarat premierul Viorica Dăncilă, vineri, la Şcoala politică de vară a Organizaţiei Femeilor Social Democrate.

Aceasta a transmis că cel care "a trădat odată, va trăda mereu".

"Am văzut oameni de stat care spun acum dacă Viorica Dăncilă cedează facem din nou o alianţă. Cel care a trădat odată, va trăda mereu. Eu nu cred în trădători, pentru că aşa s-au obişnuit şi aşa vor continua. Dacă într-adevăr voiau să ne susţină, dacă într-adevăr aveau bună credinţă, spuneau susţinem PSD pentru că este singura variantă la ora actuală", a declarat Dăncilă.

"Vom continua negocierile, vom vedea ce se întâmplă, dar aceste partide care susţin USR, pe cei care ne comandă să trăim în grupuri şi să renunţăm la proprietăţi, susţin partide care vor să taie pensiile şi salariile, susţin pe oricine care le oferă lor un avantaj nu sunt partide de bună credinţă. Eu cred că trebuie să fim demni şi fermi. Vreua să trateze PSD cu respect. Pentru unii din ei, acest partid le-a dat o şansă, acest partid i-a susţinut să fie prim-miniştrii, i-a susţinut în funcţii importante ale statului. Acest partid a dat dovadă de foarte multă flexibilitate şi deschidere. Eu sunt pentru alianţe, pentru această idee de a aduce cât mai mulţi oameni alături de noi şi în perioada următoare vom semna acorduri cu sindicatele, patronatele, partidele care n u sunt parlamentare, organizaţii neguvernamentale, vom face un bloc al celor care ţin la această ţară şi se luptă pentru această ţară dar nu voi răspunde niciodată la şantaj", a mai afirmat liderul social-democrat.

Liderul ALDE Călin Popescu Tăriceanu a declarat, joi, la emisiunea "Gândurile lui Cristoiu", că i-a propus premierului Viorica Dăncilă, luni dimineaţa, înainte de a anunţa oficial retragerea de la guvernare a ALDE, să plece împreună de la Palatul Victoria.

"Când m-am văzut luni dimineaţă cu doamna Dăncilă i-am spus – gândiţi-vă că o soluţie mai bună ar fi să plecăm împreună, pentru că nu veţi reuşi în felul acesta să vă opuneţi valului. Analiza mea e la polul opus. I-am spus luni dimineaţa, <<vă anunţ că am luat decizia să mă retrag din cursa prezidenţială>>, ca să nu aveţi impresia că retragerea e pe baza unei supărări. A rămas surprinsă", a mai spus liderul ALDE.

Tăriceanu este de părere că Viorica Dăncilă nu a crezut că ALDE va pleca de la guvernare, probabil fiind sfătuită că un partid nu renunţă la posturi şi nici liderul ALDE la şefia Senatului.

ALDE a ieşit luni de la guvernare şi a format o alianţă electorală cu Pro România prin care îl susţin pe Mircea Diaconu la alegerile prezidenţiale din toamnă.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.