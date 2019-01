Viorica Dăncilă beneficiază de paza şi protecţia ofiţerilor SPP. La începutul mandatului, premierul renunţase la aceste servicii

Informaţia privind faptul că premierul Viorica Dăncilă beneficiază de serviciile SPP a fost confirmată de purtătorul de cuvânt al Guvernului, Nelu Barbu.

Acesta a mai spus că pe perioada deţinerii, de către România, a preşedinţiei Consiliului UE, premierul beneficiază de servicii de pază din motive de securitate.

Anterior, surse oficiale, au declarat pentru agenţia MEDIAFAX că Viorica Dăncilă beneficiază de paza şi protecţia ofiţerilor SPP.

La începutul mandatului, ea a renunţat la serviciile oferite de SPP, în contextul în care liderul PSD, Liviu Dragnea, l-a acuzat în mod repetat pe şeful serviciului că se implică în politică.

”Începând de astăzi (miercuri - n.r.) doamna premier beneficiază de paza şi protecţia ofiţerilor SPP. Doar dânsa, nu şi ceilalţi miniştri. Nu este sigur dacă paza şi protecţia SPP operează doar în perioada reuniunilor ocazionate de preşedinţia română a Consiliului UE”, au mai precizat pentru MEDIAFAX sursele citate.

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, la sfârşitul lunii ianuarie 2018, la începutul şedinţei de guvern, că a transmis încă de luni seara că nu vrea să beneficieze de protecţia ofiţerilor SPP, urmând să îndeplinească ”formalităţile legale în acest sens”.

”Pentru că a apărut o serie de speculaţii în spaţiul public, aş vrea să precizez că am transmis SPP încă de luni seara că nu vreau să beneficiez de protecţie. Înţeleg că toţi miniştrii au aceeaşi opţiune şi am comunicat deja acest lucru. Vom îndeplini formalităţile legale în acest sens. Nu am nicio problemă cu ofiţerii SPP, a căror muncă o respect, nici nu instituţia, însă aceasta este decizia mea. Nu sunt singurul demnitar care a optat în acest sens”, a declarat Viorica Dăncilă.

Şi miniştrii din Cabinetul său au renunţat la protecţia Serviciului de Protecţie şi Pază, în contextul acuzaţiilor liderului PSD Liviu Dragnea la adresa şefului SPP, Lucian Pahonţu.

Liderul PSD Liviu Dragnea l-a acuzat în mod repetat pe şeful SPP, Lucian Pahonţu, că se implică în politică, la un moment dat spunând despre el că este un personaj veninos. Ultima relatare legată de Pahonţu a fost făcută de Dragnea luni seara, după învestirea Guvernului Dăncilă.

