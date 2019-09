Premierul Viorica Dăncilă a declarat că memorandumul de informare privind rechemarea ambasadorului României din SUA George Maior s-a întors la MAE. De asemenea, Dăncilă a reiterat că nu a primit o decizie în privinţa rechemării ambasadorului.

"Am lămurit şi acest lucru. A fost o informare care a venit pe data de 7, 8. Am înţeles că s-a întors din nou la MAE, la mine nu a venit decizia, a venit acel memorandum de informare, dar nu a fost o decizie. Nu a venit pe masa mea o decizie privind rechemearea domnului Maior", a declarat liderul PSD Viorica Dăncilă luni la Parlament.

Anterior, fostul ministru Teodor Meleşcanu a declarat, luni, la Parlament, că deşi a avut un schimb de replici cu premierul pe acest subiect, cei doi politicieni trebuie să treacă peste replici.

"Am avut mai multe schimburi de replici cu mai multe persoane dar trebuie să ştim să trecem peste replici care fac de multe ori plăcerea presei şi să ne vedem de lucruri care sunt fundamentale pentru mine, cel puţin", a spus senatorul ALDE.

De asemenea, Meleşcanu a spus că nu retrage ce a spus referitor la faptul că premierul "a rătăcit" documentele.

"Eu nu retrag ce am spus. Dânsa are dreptate, eu am dreptate. E vorba de secretariate şi astea mă depăşesc chiar şi pe mine. Era un memorandum", a afirmat politicianul.

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, sâmbătă, că nu a primit nicio decizie de rechemare a ambasadorului României în SUA George Maior ci doar o informare pe data de 7 sau 8 mai prin poşta militară, pe care a avizat-o. Prim-ministrul a afirmat că va semna o propunere de rechemare a ambasadorului Maior dacă ministrul de Externe Ramona Mănescu va trimite un astfel de act.

Vineri, Dăncilă i-a răspuns, la Constanţa, fostului ministru de Externe, Teodor Meleşcanu, care a spus că a transmis prim-ministrului memorandumul de rechemare a ambasadorului SUA, George Maior. „Eu nu pot să fac pierdut un document”, a spus Dăncilă.

Anterior Meleşcanu declarase că a trimis pe 8 mai, către Viorica Dăncilă, memorandumul privind rechemarea ambasadorului României în SUA George Maior. Fostul ministru de Externe a precizat că nu este prima oară când premierul „rătăceşte” documentele pe care nu şi le asumă sau pe care vrea să le respingă.

George Maior este ambasadorul României în Statele Unite din iunie 2015 şi a fost şef al SRI în perioada 2006-2015. Recent a fost implicat într-un scandal cu privire la rechemarea sa în ţară, după ce un raport al Comisiei de control al SRI arăta modul discreţionar în care Maior a folosit Serviciul.

Raportul Comisiei de control SRI, de la jumătatea lunii aprilie 219, privind colaborarea dintre SRI şi ANI arată că faptele fostului şef al Serviciului, George Maior, „se circumscriu unor acţiuni de poliţie politică, menite să afecteze grav procese democratice, pentru a obţine influenţă politică nelegitimă”.

Preşedintele Klaus ohannis nu a luat încă o decizie cu privire la solicitarea de rechemare a lui George Maior din funcţie.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.