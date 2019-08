Viorica Dăncilă dezvăluie ce se va discuta în CEx la Mamaia: O analiză a portofoliilor din Guvern şi a următorilor paşi pe care trebuie să îi urmeze PSD

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, vineri, la Constanţa, că în CEx-ul care se va desfăşura la Mamaia se va face o analiză a portofoliilor din Guvern şi a următorilor paşi pe care trebuie să îi urmeze PSD. Primul ministru a afirmat că mulţi social-democraţi se pot alătura echipei guvernamentale.

Întrebată, vineri, într-o conferinţă de presă la Constanţa dacă este posibilă o nouă remaniere, premierul Viorica Dăncilă a răspuns că acest lucru e posibil oricând.

„Este posibilă o remaniere oricând. Am spus că atunci când unul din miniştri nu îndeplineşte programul de guvernare, nu face performanţă, vom lua măsurile necesare şi aţi văzut că în ultima perioadă am făcut multe remanieri. Mulţi spun că am schimbat foarte mulţi miniştri şi au numărat câte persoane au fost schimbate. Considerentul trebuie să fie altul. Ce performanţă are fiecare ministru, ce realizează din programul de guvernare, iar eu ca prim-ministru dincolo de persoană, sunt interesată de ce face pentru oameni”, a săus Dăncilă.

De asemenea, întrebată dacă este posibilă revenirea lui Felix Stroe în Guvern, Dăncilă a spus că „este posibilă venirea multor colegi”.

„Este posibilă venirea multor colegi, multor colege în guvern. Bineînţeles că acest lucru nu îl stabilesc eu, îl hotărâm în CEx”, a răspuns premierul.

Potrivit Vioricăi Dăncilă, în şedinţa CEx care se va desfăşura la Mamaia vor fi luate mai multe decizii în privinţa paşilor următori ai PSD.

„Mâine (sâmbătă – n.r.) vom face o analiză a tuturor portofoliilor, vom face o analiză a următorilor paşi, aşa cum am spus pentru perioada următoare, ne vom replia şi vom continua lupta”, a mai spus premierul Viorica Dăncilă.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.