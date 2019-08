Viorica Dăncilă a postat, sâmbătă, un mesaj pe Facebook în care le mulţumeşte social-democraţilor pentru susţinerea acordată, afirmând că PSD a demonstrat la Congres că e unit şi pregătit să câştige alegerile prezidenţiale.

Viorica Dăncilă, după Congresul PSD: Am arătat tuturor cât suntem de uniţi şi pregătiţi să câştigăm alegerile

„Mulţumesc colegilor pentru susţinerea manifestată atât de frumos şi de energic astăzi, în cadrul Congresului extraordinar al PSD! Am arătat tuturor, încă o dată, cât suntem de uniţi şi de hotărâţi să câştigăm aceste alegeri! Am arătat că ne înţelegem misiunea şi că rămânem aproape de oameni, am arătat că avem curajul să ne asumăm întotdeauna mai mult, ca să continuăm să facem bine românilor, celor ca noi, celor din rândul cărora venim. Eu nu lupt împotriva nimănui, ci pentru fiecare român. Pornesc în această campanie cu o credinţă nestrămutată în destinul acestei ţări, în oameni, în dorinţa fiecăruia de a trăi mai bine aici, în ţara lui!”, a scris Viorica Dăncilă, pe Facebook.

PSD a validat-o în Congresul de sâmbătă pe Viorica Dăncilă drept candidatul PSD la alegerile prezidenţiale.

Viorica Dăncilă a declarat, sâmbătă, că nu se teme să candideze la prezidenţiale, fiind mai puternică decât contracandidaţii „barbaţi care nu fac altceva decât să ţipe de pe margine”. Liderul PSD şi-a exprimat speranţa că va ajunge primul preşedinte femeie al României.

Totodată, Dăncilă a precizat că nu va renunţa la candidatură în favoarea lui Călin Popescu Tăriceanu.

