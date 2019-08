Viorica Dăncilă îi răspunde lui Tăriceanu: Nu poţi să fii şi la guvernare şi în Opoziţie/ Premierul, despre sondajele privind prezidenţialele: Îmi amintesc de 2014. Ponta avea 31% şi a câştigat un candidat de 15%

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, ca răspuns acuzaţiilor lui Călin Popescu Tăriceanu, că un partid nu poate să fie şi la putere şi în Opoziţie, iar percepţia publică este legată de coaliţie, nu doar de PSD. Dăncilă a mai spus că are responsabilitatea de a asigura stabilitatea.

"Nu poţi să fii şi la guvernare şi în Opoziţie, este responsabilitatea întregii alianţe. Percepţia publică este despre coaliţie şi guvernare. Cifrele demonstrează că nu e perfect, dar e guvernare eficientă. Cât suntem a doua ţară cu cea mai mare creştere economică, după Ungaria, cred că aceste lucruri arată că guvernarea merge în direcţia bună, atâta timp cât ne ţinem promisiunile. O să discut cu domnul Tăricea, de ce a fost atât de supărat", a declarat Viorica Dăncilă, la Antena 3.

Întrebată dacă a discutat cu alte partide politice, în situaţia în care ALDE ar putea pleca de la guvernare, premierul a răspuns: "Voi discuta cu dl. Tăriceanu, nu am vorbit cu alte formaţiuni, dar trebuie să găsesc soluţii ca să asigurăm stabilitatea României".

Dăncilă a criticat şi declaraţiile publice ale colegului de coaliţie.

"Cred că aceste declaraţii nu ne fac bine şi nu câştigăm, cred că trebuie să le avem în coaliţie, să stabilim care sunt nemulţumirile, dacă ieşim public facem jocul Opoziţiei. Cred că această coaliţie va merge şi colegii vor înţelege că avem această responsabilitate", a mai spus Dăncilă, la Antena 3.

Declaraţiile vin în contextul în care Călin Popescu Tăriceanu a declarat, într-un interviu acordat MEDIAFAX, că Guvernul funcţionează din inerţie şi nu vrea să facă parte dintr-un Executiv "impotent".

"Pentru mine şi pentru colegii mei nu funcţiile în Guvern sunt importante. Nici pe mine preşedinte al Senatului, că am auzit că sunt critici care consideră că ALDE nu doreşte să iasă de la guvernare că eu am să îmi pierd funcţia de preşedinte al Senatului. Complet greşit. Nu vreau să fac parte dintr-o guvernare impotentă. Am auzit şi alte expresii de genul “câinele nu pleacă de la măcelărie”, vedeţi proverbe savante din popor, eu vreau să îi anunţ pe foarte mulţi că colegii mei sunt vegetarieni", a declarat, pentru MEDIAFAX, Tăriceanu.

Premierul Viorica Dăncilă dă exemplul anului 2014, în contextul sondajelor privind alegerile prezidenţiale, spunând că atunci toate sondajele îl dădeau pe primul loc pe Victor Ponta şi cu toate acestea a ajuns preşedinte un candidat cu 15%.



"Nu ştiu, nu vreau să fac afirmaţii care să nu fie conforme cu realitatea. Voi aveam discuţie cu dl Tăriceanu şi voi vedea care e motivul pentru care a făcut aceste declaraţii", a spus Viorica Dăncilă, la la Antena 3, întrebată fiind dacă liderul ALDE Călin Popescu Tăriceanu critică guvernarea în contextul alegerilor prezidenţiale.

"Am fost foarte mult în teritoriu, am fost la Iaşi şi Suceava şi m-a bucurat determinarea nu doar a membrilor de organizaţii, ci a primarilor pentru câştigarea alegerilor prezidenţiale. Cred că trebuie să redevenim acelaşi partid din 2016, să punem accent pe organizarea partidului, pe comunicare şi pe platforma noastră politică. Mai avem un lucru pe care ceilalţi nu îl au. Noi am demonstrat că putem să facem lucruri bune. Ceilalţi au venit doar cu atacuri la contracandidatul lui', a mai spus Dăncilă.

Întrebată de sondajele privind prezidenţialele, preşedintele PSD a dat exemplul anului 2014, atunci când Victor Ponta era dat câştigător de sondaje.

"Întotdeauna am ţinut cont de sondaje. Eu îmi amintesc în 2014 când am făcut campanie pentru dl Ponta. Avea 31%, Klaus Iohannis avea 15% şi a câştigat Iohannis. Eu cred că, dincolo de sondaje, contează modul în care te organizezi şi câştigi încrederea cetăţenilor. S-ar putea peste două săptămâni să nu stai la fel de bine. De aceea le-am spus colegilor mei – cel mai bun sondaj e votul de la alegerile prezidenţiale pentru că acela este votul ce va hotărî preşedintele României".

Viorica Dăncilă a afirmat, întrebată dacă există o înţelegere politică între ea şi Ludovic Orban ca moţiunea de cenzură să fie depusă mai târziu, că este exclus aşa ceva. Premierul consideră că este vorba despre un calcul politic pentru că un nou eşec înainte de prezidenţiale nu ar face bine PNL.



Orban a lăsat-o mai moale cu moţiunea de cenzură. In acest moment există un interese politic al PNL să nu depună şi o înţelegere politică?

„Nu este nicio înţelegere politică. Ce înţelegere politică să am cu dl Orban? Am uitat de plângerea penală depusă de dl Orban împotriva mea? Nu. Eu cred că e un calcul matematic. Am văzut la ultima moţiune de cenzură care a fost rezultatul. Cred că un nou eşec înainte de prezidenţiale nu ar face foarte bine PNL. Cred că este un calcul politic. Ştiu că nu o să aibă voturile necesare pentru ca moţiunea să treacă şi orice înfrângere, ştiţi foarte bine, că se contabilizează. În momentul în care porneşti la război trebuie să ai şanse de câştig, dar când vezi că nu ai şanse de câştig, atunci e bine să nu-l porneşti”, a declarat Viorica Dăncilă, duminică la Antena 3, întrebată despre o posibilă înţelegere cu Ludovic Orban pentru ca PNL să depună moţiunea după alegeri.

Chestionată dacă este sigură că moţiunea de cenzură va fi respinsă şi în cazul în care ALDE de la guvernare, Dăncilă a răspuns: „Nu aş vrea să fac acest scenariu”.

Premierul a completat că nu ar dori să ia „în calcul ieşirea ALDE de la guvernare. Vom avea discuţii. Îmi doresc, repet, ca ALDE să rămână la guvernare, dar bineînţeles în eventualitatea în care ALDE va ieşi de la guvernare voi căuta soluţii astfel încât să avem numărul de voturi necesare ca această guvernare să îşi ducă până la capăt misiunea”.

Preşedintele PNL Ludovic Orban a declarat că moţiunea de cenzură va fi depusă de partid la momentul cel mai potrivit, în sesiunea parlamentară de toamnă, precizând că poate fi înaintea alegerile prezidenţiale din luna noiembrie sau după scrutinul pentru Cotroceni. Liderul liberalilor a adăugat că numărul voturilor este în creştere la fiecare moţiune de cenzură depusă de Opoziţie.

