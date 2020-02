Virgil Popescu asigură că România va deveni un exportator net de energie

Ministrul Economiei Virgil Popescu a afirmat, luni, pentru MEDIAFAX, că prin planurile şi măsurile pe care le-a gândit Ministerul, România va deveni în curând un exportator de energie.

„Au fost nişte efecte trazitorii ale OUG 114, care s-ar mai putea resimţi şi pe această perioadă de tranziţie, de ridicare a restrictiţiei până la liberalizare şi cred că totuşi România, prin planurile pe care le-am pus, le vom pune în aplicare la ministerul Economiei şi Energiei, deconstrucţia unor noi capacităţi de producere a energiei electrice, va deveni cât de curând un exporator de energie”, a declarat, luni pentru MEDIAFAX, Virgil Popescu.

Întrebat de MEDIAFAX ce măsuri are în vedere Ministerul Economiei pentru a înlocui investitorii care au plecat în ultima perioada din România, Virgil Popescu a răspuns: „Cred că fiecare companie are motivele ei pentru care a plecat din România. Ori că forţa de muncă a crescut salariul minim şi erau obişnuiţi cu salariul minim. Eu cred că dacă asta este unul din motive, atunci va trebui să găsim investitori care fac o valoare adăugată mai mare, producţie cu valoare adăugată mai mare, care să permită şi acordarea unor salarii mai mari românilor pentru că, de ce să nu recunoaştem, românii au nevoie de salarii mai mari. Să ştiţi că în toate discuţiile cu investitorii, am văzut o reacţie pozitivă vizavi de România după schimbarea Guvernului şi sunt foarte optimist în privinţa noilor investiţii în România”.

Recent, grupul german Ara Shoes, unul dintre cei mai mari producători locali de pantofi, va închide din aprilie fabrica de la Şimleul Silvaniei, judeţul Sălaj, şi renunţă la o parte dintre salariaţii din Valea lui Mihai, judeţul Bihor, conform datelor ZF.

