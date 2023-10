UPDATE 17:50 Zelenski a ajuns la Palatul Victoria

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a ajuns la Palatul Victoria pentru a discuta cu premierul României, Marcel Ciolacu.

UPDATE 17:00 Volodimir Zelenski a ajuns în Parlament

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a ajuns la Palatul Parlamentului, unde are programată o întrevedere comună cu preşedintele Senatului şi cu preşedintele interimar al Camerei Deputaţilor, Nicolae Ciucă şi Alfred Simonis.

Ulterior, Zelenski merge la Palatul Victoria, pentru o întrevedere cu premierul Marcel Ciolacu.

UPDATE 16:45. Zelenski depune o coroană de flori în Parcul Carol

Preşedintele Ucrainei a ajuns în Parcul Carol pentru a depune o coroană de flori la Mormântul Ostaşului Necunoscut.

În cadrul conferinţei de presă organizată la Cotroceni, preşedintele Iohannis a fost întrebat de ce s-a anulat întâlnirea cu Parlamentul. Iohannis a răspuns: „Programul domului Zelenski a fost negociat de cele două delegaţii şi comunicat public, atât pot să spun la asta”.

Zelenski a răspuns la aceeaşi întrebare, susţinând că aceasta nu a fost o vizită în care să prezinte un discurs: „Ştim că nu duc lipsă de discursuri în toate ţările, cu tot respectul. Aceasta a fost o vizită în care să mulţumesc românilor şi să vorbesc strategic cu preşedintele Iohannis. Mă mai întâlnesc cu prim-ministrul şi cu câţiva parlamentari. Nu am pregătit niciun discurs, cu tot respectul. Poate cineva l-a făcut împotrivă, dar eu nu l-am pregătit”.

UPDATE 15:45 Zelenski mulţumeşte României

Preşedintele ucrainean a numit România o „ţară garantă a securităţii alimentare”, pentru că cele mai mari cantităţi de cereale spre Europa au fost transportate prin teritoriul Rommâniei.

„România este o ţară garantă a securităţii alimentare la nivel mondial. Se folosesc porturile de pe Dunăre, se folosesc porturile din România, care asigură necesităţile de alimente pentru alte ţări. Fiecare rachetă rusească, fiecare dronă rusească, care atacă porturile noastre, apărarea acestor porturi, trebuie să facem totul posibil ca Rusia să nu poată transforma zona dunăreană sau a Mării Negre într-o zonă moartă”, a declarat, la Cotroceni, Volodimir Zelenski.

România va sprijini Ucraina, inclusiv militar, cât va fi nevoie, spune preşedintele Klaus Iohannis după discuţiile cu omologul ucrainean, Volodimir Zelenski. Şeful statului român spune că „securitatea Ucrainei înseamnă şi securitatea României”.

„Această vizită are un caracter istoric pentru relaţia bilaterală şi transmite un mesaj puternic privind angajamentul nostru constructiv. Ne dorim o relaţie bilaterală bazată pe încredere şi valori comune, cu o viziune pe termen lung şi axată pe generarea de proiecte concrete, în beneficiul cetăţenilor noştri şi al întregii regiuni. De aceea, am decis astăzi, împreună, să începem concret procesul pentru a ridica relaţia dintre România şi Ucraina la nivelul de Parteneriat Strategic. Mă bucură faptul că am semnat astăzi cu Preşedintele Zelenski o Declaraţie Comună, eveniment la care tocmai aţi fost martori, o declaraţie care evocă exact acest cadru principial de cooperare. În prezent, ne concentrăm pe a ajuta Ucraina să câştige războiul, dar în calitate de vecini şi parteneri avem datoria şi responsabilitatea de a ne proiecta relaţia pe termen lung”, spune Klaus Iohannis.

El adaugă că l-a asigurat pe preşedintele Zelenski de „hotărârea României şi a societăţii româneşti de a continua sprijinul multidimensional şi consistent pentru Ucraina şi poporul ucrainean, inclusiv cel de tip militar, atât timp cât va fi nevoie până la victoria împotriva agresiunii ruse, până la eliberarea întregului teritoriu, tragerea la răspundere a tuturor celor vinovaţi de crimele comise şi, mai departe, în procesul de refacere şi reconstrucţie a ţării”.

UPDATE 14:00 Zelenski merge la Palatul Parlamentului. Discursul, anulat

Preşedinitele Ucrainei, Volodimir Zelenski, merge la Palatul Parlamentului.

El are programată la ora 16.05 o întrevedere comună cu preşedintele Senatului şi cu preşedintele interimar al Camerei Deputaţilor, Nicolae Ciucă şi Alfred Simonis.

Membrii conducerilor celor două camere ale Parlamentului au decis anularea şedinţei comune consacrată primirii mesajului preşedintelui Ucrainei, Volodîmir Zelenski, programată pentru marţi, la ora 17.00.

UPDATE 13:05. Zelenski a ajuns la Palatul Cotroceni

Preşedintele Ucrainei, Volodîmîr Zelenski, a ajuns la Palatul Cotroceni. El a fost primit, cu onoruri militare, de Klaus Iohannis.

Volodimir Zelenski şi Klaus Iohannis vor avea convorbiri tete-a-tete şi discuţii oficiale. Ulterior, cei doi şefi de stat vor face declaraţii de presă comune.

UPDATE 11:15 Volodîmîr Zelenski nu va mai susţine discursul în Parlament - surse

Preşedintele Ucrainei, Volodîmîr Zelenski, nu va mai susţine discurs în Parlamentul României, spun pentru MEDIAFAX surse parlamentare.

„Cu durere în suflet, anunţăm că viteazul preşedinte ucrainean Volodimir Zelinski nu va mai veni astăzi în Parlamentul României”, scrie pe Facebook George Simion.

ŞTIREA INIŢIALĂ

Volodimir Zelenski spune că va discuta cu preşedintele Klaus Iohannis despre securitatea alimentară, dezvoltarea aviaţiei, consolidarea apărării antiaeriene a Ucrainei şi relaţiile cu partenerii.

„Am ajuns la Bucureşti, România, pentru discuţii cu Klaus Iohannis şi pentru a consolida relaţiile noastre bune de vecinătate. Ucraina este recunoscătoare pentru sprijinul României, care întăreşte statul nostru, precum şi pentru solidaritatea constructivă, care ne permite să fim asiguratori ai securităţii mondiale, în special în domeniul securităţii alimentare. Am construit deja şi putem prelungi cooperarea care susţine stabilitatea pentru multe alte naţiuni. Vom discuta despre o cooperare suplimentară în domeniul securităţii, dezvoltarea aviaţiei şi a altor coaliţii, consolidarea apărării antiaeriene a Ucrainei, arhitectura securităţii în Marea Neagră şi relaţiile noastre cu partenerii. România este un prieten care ne-a venit în ajutor în cea mai întunecată zi a noastră şi sprijinul său devine tot mai puternic în timp. Sunt sigur că această vizită va fi benefică pentru ambele ţări ale noastre”, a transmis Zelenski, pe X (fostă Twitter).

Întâlnirile se vor desfăşura marţi la Palatul Cotroceni şi la Palatul Victoria.