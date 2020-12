(P) Cât de eficiente sunt în opinia medicilor români testele rapide antigen pentru depistarea COVID-19

Standardul în România pentru detectarea coronavirusului sunt testele moleculare PCR. Pentru că rezultatul acestora poate ajunge la tine chiar şi în 48 de ore este bine să ştii care este eficienţa testului rapid antigen, care oferă un rezultat în doar 10 minute. Trebuie luat în seamă şi preţul testului antigen care este semnificativ mai mic.

Medicul Virgil Mustafa de la de la Spitalul de Boli Infecţioase „Victor Babeş“ din Timişoara explică faptul că deşi specificitatea şi sensibilitatea testelor antigen au valori extrem de bune, acestea se manifestă în condiţiile în care încărcătura virală a pacientului este mare.

Prin urmare dacă nu eşti foarte contagios testul rapid antigen ar putea da un rezultat fals-negativ. Însă în acest caz şi riscul de a contacta o varianta gravă a bolii este mult mai mic. De asemenea şi riscul de a transmite coronavirusul altor persoane este mai scăzut.

Testul rapid antigen se realizează la fel ca testul PCR tot printr-o probă nazofaringiană. Prelevarea se recomandă a fi ralizată de personal medical specializat.

Testele rapide antigen au specificitate relativă de 99% şi sensibilitate de 96,17%, valori chiar mai bune decât cele menţionate de medicul Virgil Mustafa a cărui declaraţie o redăm mai jos.

“Testul rapid de antigen este un test care se face pentru a depista persoanele care sunt pozitive la virusul SARS-CoV2. Principalul avantaj este că se face mai repede decât un PCR, dar este şi mai ieftin. Are însă şi dezavantaje. Din punct de vedere al sensibilităţii specificităţii este bună, 95 la sută, şi o sensibilitate, de asemenea de peste 95 la sută, dacă încărcătura virală este mare.

În schimb, dacă încărcătura virală este mică, sensibilitatea scade la 70 la sută. Ceea ce înseamnă că dacă persoana respectivă nu are o încărcătură virală foarte mare, deci nu are nici contagiozitate foarte mare, atunci testul s-ar putea să iasă fals-negativ. Dacă persoana are o încărcătură virală suficient de mare încât şi riscul de contaminare să fie mai mare, atunci testul va ieşi pozitiv.

Este o modalitate bună de a tria rapid pacienţii, se foloseşte în unităţile de urgenţă, tocmai ca să existe eficienţă în direcţionarea pacienţilor într-un compartiment sau altul, COVID sau non-COVID”, a declarat doctorul Virgil Musta pentru ziarul Adevărul.