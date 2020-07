(P) „De 20 de ani mănânc căpşune crescute de părinţii mei. Acum, eu le cresc, bio”

E încurajator când ştii că lângă tine se află experţi care îţi iau de pe umeri povara birocratică şi formalităţile necesare conversiei la BIO, îţi cumpără marfa timp de 5 ani, îţi asigură o piaţă de desfacere şi te promovează, lăsându-te, astfel, să faci ce-ţi place cel mai mult: agricultură. Exact asta se întâmplă în cadrul primului program naţional de conversie la agricultura ecologică, dezvoltat de Carrefour, pentru susţinerea fermierilor români care vor să facă trecerea la agricultura ecologică. Aproape 600 şi-au deja pus încrederea în acest demers naţional.

Mai mult decât un program, Creştem România BIO este o mişcare de susţinere a agriculturii sustenabile şi de încurajare a obiceiurilor sănătoase de consum, având la bază produse BIO accesibile în magazine şi e-commerce.

În România, încă mai simţi nostalgia pentru legumele şi fructele crescute la ţară, curat, aşezate în farfurie cu mândrie şi satisfacţie de oameni care au îngrijit pământul toată viaţa lor. Şi, deşi generaţiile se schimbă, plăcerea gustului autentic şi dorinţa de a mânca sănătos se transmit şi, uneori, stau la baza unor afaceri.

“Părinţii mei se ocupă cu creşterea căpşunelor de 20 de ani. Mereu au fost anti substanţe chimice şi, chiar dacă au avut culturi crescute convenţional, ei foloseau minimum de insecticide sau fungicide şi numai la nevoie. Când a început trendul bio, ne-am apucat să investigăm unde putem să găsim produse bio de îngrijire a culturilor. N-a fost încurajator, produsele nu le găseam în ţară şi de afară erau scumpe. Abia după doi ani am văzut că încep să apară şi în România. Mai târziu, în 2019, m-am înscris în programul Creştem România BIO şi am început conversia” ne mărturiseşte Maria Codrea, fermier şi manager Ferma Codrea din Satu Mare, cultivator de căpşune la a doua generaţie, primul producător român ale cărui produse au purtat eticheta “în conversie la BIO” de la Carrefour.

“Nu e uşor”, continuă Maria. “Dar am vrut să mă diferenţiez faţă de ceilalţi cultivatori – mulţi, de altfel, în zona mea. Solul avea nevoie de timp ca să se cureţe şi aici m-a ajutat mult relaţia cu Ecocert, care e partener în programul Creştem România BIO. Pentru început, am certificat doar o parcelă de pământ. Pe alte două le am în conversie şi aştept să obţin certificarea anul acesta. La anul vom fi declaraţi 100% eco după verificările de sol, de produs, apă, substanţe, originea plantelor, etc.

Acum trei ani am început colaborarea cu Carrefour. La început, am vândut produsele convenţionale, în hipermarketul din Cluj. În 2020, am decis să intrăm şi în alte magazine, aveam volum destul, în plus, parcela aflată în conversie la bio deja producea, aşa că primele căpşune crescute eco le-am comercializat cu eticheta “în conversie la bio”. După calculele mele, ele au reprezentat 60 – 70 % din producţia de anul acesta. E un mare câştig pentru mine să fiu parte din program şi să lucrez cu Carrefour. Preţul este bun, iar piaţa de desfacere mare: Satu Mare, Baia Mare, Zalău şi Cluj. În plus, relaţia cu ei este simplă. La început de săptămână negociam preţul şi aveam predictibilitate, îmi făceam comenzile cu o zi-două înainte, ştiam cât trebuie să livrez şi unde iar pentru mine, fermier, asta era bine.”

Pe lângă căpşunele de la Ferma Codrea, până la finalul verii, vor apărea la raft şi legume etichetate “în conversie la bio”: păstârnac, morcov, ceapă, pătrunjel şi plante aromatice provenite de la patru familii din Cooperativa Agricolă Carrefour Vărăşti. Mulţi alţi fermieri, înrolaţi în 2019 şi 2020 în programul Creştem România BIO, se află în faze diverse ale procesului de conversie şi vor aduce curând pe rafturile Carrefour pepene, leuştean, mărar, pătrunjel, usturoi verde, salată verde, ridichi, plante aromatice, morcov, păstârnac, ceapă verde şi uscată, sfeclă, ridiche neagră sau smochine.

Aceste produse de sezon vor fi accesibile în magazinele fizice, atât într-o sesiune clasică de cumpărături, cât şi preluate, gata pregatite, prin opţiunea Click & Collect disponibilă în BRINGO sau trimise direct la uşa clienţilor, prin BRINGO şi Carrefour.ro.

Oricum ar alege să-şi bifeze lista de cumpărături, consumatorii vor pune pe masa lor prospeţimea grădinilor româneşti şi toată pasiunea pentru agricultură a unor comunităţi care prosperă tocmai pentru că, printr-o mică decizie azi, cum e cea de a alege o legumă românească, ei dau încredere fermierilor locali să producă şi mâine.