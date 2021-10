(P) Mărcile de nişă pe segmentul de pantofi sport - casual atrag tot mai mult

Când ne referim la pantofi sport, cel mai mult în prezent ne gândim la acei pantofi de zi cu zi, nu doar pentru activităţi sportive. Încălţămintea sport modernă, în largul sens perceput de consumatori, este un tip de încălţăminte casual. Practic, un hibrid sport - casual. Mărcile de referinţă, adică Nike, Adidas şi Puma, nu mai pun astăzi accent doar pe fabricarea de încălţăminte pentru practicarea de sport în mod intensiv, ci lansează tot mai multe colecţii de pantofi sport moderni, purtaţi în special de publicul tânăr (ca spirit, nu neapărat ca vârstă!) în viaţa de zi cu zi, în tot mai multe contexte sociale.

Interesant este un trend care se conturează de mulţi ani, vizibil şi în România: se creează nişe, dincolo de cererea pentru mărcile de top. Consumatorii îşi doresc mărci care să le reflecte cât mai bine personalitatea, îşi propun să iasă din tipare cu astfel de alegeri de sneakers, de încălţăminte sport - casual. Aşadar, tot mai multe branduri de pantofi cool urbani capătă popularitate şi în România.

Converse

Converse nu mai este de mult timp un brand de nişă, atât de popular a devenit în industria de profil. „The icon of popular culture, brandul Converse, a fost fondat în anul 1908, fiind o companie dedicată producţiei de încălţăminte sportivă, în special pentru cei ce practicau baschet, devenind chiar shoe choice-ul pasionaţilor de aruncat la coş. Ulterior, în 1917 a lansat unul dintre cele mai emblematice modele ale sale: Chuck Taylor All Star, datorită faptului ca baschetbalistul numit Charles H. "Chuck" Taylor a intrat în teren purtând o astfel de pereche. Mulţumită designului atemporal, tenisii converse au devenit un adevărat reper pentru orice sneakerhead of all time”, notează cei de la sneakerindustry.ro, magazin online de sneakerşi care propune modelele momentului de la branduri de top populare, dar şi de la branduri de nişă, pentru cunoscători sau pentru cei ce doresc să creeze tendinţe.

Vans

Un bun exemplu de astfel de marcă este Vans, care a reuşit să aducă împreună diferite subculturi şi să unească o mulţime de comunităţi. V ans propune modele cool de încălţăminte sport - casual, având foarte mare succes în rândul publicului tânăr.

Mărci populare în România

În România, alte branduri tot mai atractive sunt New Balance şi desigur Jordan, acesta din urmă fiind parte din familia Nike. Jucătorul NBA, probabil cel mai cunoscut pe planetă, Michael Jordan, a lansat în 1985 modelul Air Jordan 1 în colaborare cu Nike. A fost un mega succes şi s-a ajuns la colecţii an după an, până în prezent. Jordan a devenit un brand cu personalitate proprie, iar acum astfel de produse pot fi comandate online extrem de simplu şi de către români.

„Why do men love sneakers? Chiar dacă nu există o explicaţie ştiinţifică pentru acest fenomen, încălţămintea, în special sneakerşii de bărbaţi, întotdeauna vor atrage atenţia prin culori, modele, detalii şi, mai ales, prin confortul pe care îl oferă! Indiferent dacă este vorba de un model de sneakers Puma pentru bărbaţi sau de ultimii sneakers Nike , perechile din stocul Sneaker Industry sunt potrivite chiar dacă eşti sau nu un sneakerhead declarat”, mai spun cei de la sneakerindustry.ro.

Mărcile de nişă de pe segmentul de încălţăminte sport - casual sunt cel mai simplu de găsit şi cumpărat în e-commerce, însă se poate observa că modele de la aceste branduri îşi fac tot mai mult loc şi pe rafturile din magazinele de pantofi din mall-uri.